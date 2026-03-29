Yamaha Grande là một trong những mẫu xe tay ga nổi bật của Yamaha tại thị trường Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc xe dành cho phái nữ và người yêu thích phong cách thanh lịch. Thiết kế của Grande không chỉ hướng đến yếu tố thẩm mỹ mà còn mang tính ứng dụng cao, giúp người lái luôn cảm thấy thoải mái trong mọi hành trình.

Mẫu xe này cũng sở hữu các trang bị hiện đại với cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có khả năng kết nối với smartphone qua Y-Connect. Xe được trang bị chìa khóa thông minh (trừ bản Tiêu chuẩn) cùng hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc. Cốp dưới yên rộng 27 lít giúp xe cũng trở thành một trong những tay ga có cốp rộng hàng đầu thị trường.

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Grande chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, với mức tiêu thụ chỉ khoảng 1,73 lít/100km. Xe được trang bị động cơ Blue Core Hybrid 125cc, mang lại sự vận hành êm ái, bền bỉ và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, công nghệ hybrid còn hỗ trợ tăng tốc mượt mà hơn, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Xe cũng được tích hợp hệ thống Start & Stop System giúp tắt động cơ tạm thời khi dừng xe. Ngoài ra, trên bản Giới Hạn và Đặc biệt còn trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, giúp an toàn hơn khi vận hành.

Theo khảo sát của chúng tôi thì hiện giá Grande tại các đại lý đều thấp hơn một chút so với mức giá đề xuất của hãng. Cụ thể, dưới đây là bảng giá Yamaha Grande cập nhật cuối tháng 3/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Grande Tiêu chuẩn 46.637.000 46.500.000 Grande Đặc biệt 51.251.000 51.000.000 Grande Giới hạn 52.037.000 52.000.000

Lưu ý: Mức giá bán trên đây chỉ mang tính tham khảo, mỗi đại lý có thể có những chính sách bán hàng khác nhau.