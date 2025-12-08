Khuyến mại Hyundai Stargazer tháng 12/2025

Theo đó, Hyundai Stargazer sẽ được hưởng mức ưu đãi kép từ nhà sản xuất gồm:

- Giảm giá trực tiếp 86 triệu đồng

- Tặng thêm gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km

Đây là chương trình khuyến mại mạnh từ nhà sản xuất dịp cuối năm nhằm kích cầu tiêu dùng. Với mức giảm này, giá Hyundai Stargazer hiện chỉ còn từ 403 đến 513 triệu đồng, đây là mức giá bán rất hợp lý với một mẫu MPV 7 chỗ trên thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, Stargazer không phải là chiếc xe duy nhất được khuyến mại dịp cuối năm này. Trong phân khúc MPV 7 chỗ, tháng 12 này, Mitsubishi Xpander đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ, Honda BR-V đang được hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ đồng thời hỗ trợ tới 20 triệu đồng tiền mặt trong chương trình lên đời xe mới,...Hiện đây là tháng cuối cùng để các hãng có thể đạt mục tiêu doanh số đề ra đầu năm nên việc có những chương trình khuyến mại sâu là rất cần thiết.

Tính cho hết tháng 10/2025, doanh số cộng dồn Stargazer năm 2025 đạt 2673 chiếc - con số khá khiêm tốn khi so sánh với các mẫu xe khác trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam. Dù liên tục duy trì các chương trình khuyến mại sâu trong năm, nhưng những nhược điểm cố hữu vẫn là yếu tố khiến nhiều khách hàng e dè lựa chọn Stargazer.

Ngoại thất của Stargazer hiện đại nhưng không có nhiều đột phá, và khá "hiền" khi so sánh với các phong cách thời thượng, thể thao của nhiều mẫu xe khác trong phân khúc. Các trang bị trên xe cũng ở mức tối giản nhưng tiện nghi, với màn hình trung tâm 10.25 inch, vô-lăng bốn chấu hiện đại và nhiều tiện ích như sạc không dây Qi, điều hòa tự động, âm thanh Bose 8 loa hay cốp điện. Nhờ trục cơ sở 2.780 mm, không gian ba hàng ghế rộng rãi, linh hoạt. Xe sử dụng động cơ Smartstream G 1.5L cho công suất 115 mã lực, kết hợp hộp số iVT mượt mà. Hệ thống an toàn được trang bị đầy đủ với ABS, ESC, HAC, TCS và 2 túi khí (riêng bản Cao cấp có 6 túi khí).