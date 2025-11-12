Italjet Roadster 400 ra mắt - "quái thú" phong cách Steampunk ấn tượng bậc nhất

Italjet có lẽ là cái tên đã không xa lạ với những người thường xuyên theo dõi thông tin về xe. Đây là hãng nổi tiếng với các dòng scooter công suất lớn và thiết kế mang phong cách "quái thú". Và tại triển lãm EICMA lần này, hãng xe từ Ý đã giới thiệu tới thị trường chiếc Italjet Roadster 400, đây là chiếc xe tay ga hoàn toàn mới, kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển của scooter Ý truyền thống và thiết kế cơ khí hiện đại đậm chất Steampunk, tạo nên một tác phẩm vừa lạ mắt vừa đậm tính nghệ thuật.

Thoạt nhìn, nhiều người có thể nghĩ rằng đây chỉ là một mẫu xe được tạo bởi AI hoặc đạo cụ trong phim Mad Max (Max điên). Nhưng không, Italjet Roadster 400 là một mẫu xe thật, đã sẵn sàng bước vào dây chuyền sản xuất để ra mắt thị trường vào năm 2026. Chiếc xe là tác phẩm thiết kế của Massimo Tartarini, CEO của Italjet, người đã thành công trong việc truyền tải tinh thần scooter Ý cổ điển vào một dáng vẻ hoàn toàn mới mẻ, mạnh mẽ và hiện đại – đúng chất của dòng Dragster.

Phần đầu xe nổi bật với đèn pha tròn cổ điển đặt trên mặt nạ cong mềm mại. Đuôi xe được tạo hình bo tròn như đuôi ong, đi kèm khe hút gió kiểu phản lực tăng vẻ mạnh mẽ và sang trọng. Khung sườn vẫn mang dấu ấn đặc trưng của Italjet với bộ khung ống thép đan chéo, phuộc trước dạng để hở và tay lái clip-on thể thao – vừa lạ mắt vừa đậm chất cơ khí.

Italjet Roadster 400 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 394 cc, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất cực đại 31 kW (41,5 mã lực) tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 41,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Trọng lượng khô chỉ 151 kg, rất nhẹ so với sức mạnh mà xe mang lại, và chắc chắn sẽ giúp xe có khả năng vận hành ấn tượng trên đường.

Hệ thống treo của Roadster 400 được Italjet phát triển riêng với tên gọi DLAS (Dual Link Articulated Suspension) – một cơ cấu treo tách biệt hoàn toàn chuyển động lái và phuộc trước, giúp tăng độ chính xác, giảm trọng lượng, đồng thời nâng cao độ ổn định trên mọi loại đường. Phía sau, xe sử dụng phuộc đơn dạng treo nổi, gắn qua cơ cấu tay đòn phức tạp vừa đẹp về thẩm mỹ vừa hiệu quả trong vận hành. Giữa phần đuôi và hệ thống treo còn có khe gió đôi tạo điểm nhấn khí động học ấn tượng.

Italjet Roadster 400 dự kiến có giá khoảng 7.500 euro - khoảng 228 triệu đồng và sẽ chính thức bán ra vào năm 2026.