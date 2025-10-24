Top 10 siêu môtô hàng khủng đắt đỏ nhất hiện nay

1. Combat Motors Wraith (giá £125.000, khoảng 4,38 tỷ đồng) là siêu mô tô cực kỳ độc quyền với động cơ V-twin 1966cc, công suất 125 mã lực và khung nhôm billet. Với tốc độ tối đa hơn 160 mph và danh sách khách hàng gồm cả Tom Cruise, xe chỉ được đặt theo đơn hàng đặc biệt với khoản đặt cọc $100.000 (3,5 tỷ đồng) không hoàn lại.

2. Arch 1S (giá £95.000, khoảng 3,33 tỷ đồng) là cruiser hiệu năng cao với động cơ V-twin 2032cc mạnh 140 mã lực, khung thép ống kết hợp khung nhôm CNC và hệ thống treo ARCH/Öhlins FGRT điều chỉnh toàn phần. Được Keanu Reeves ủng hộ, đây là chiếc xe tùy chỉnh đỉnh cao, nổi bật về phong cách hơn là tốc độ thuần túy.

3. Aston Martin AMB-001 (giá £93.000, khoảng 3,26 tỷ đồng) là mẫu mô tô giới hạn hợp tác với Brough Superior, mang động cơ V-twin tăng áp 997cc công suất 180 mã lực và thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua F1 của Aston Martin. Với phong cách sang trọng, chi tiết “Photon Lime” đặc trưng và số lượng cực hiếm, đây là biểu tượng xa xỉ đúng nghĩa.

4. Ducati Panigale V4 Tricolore Italia, có giá £75.000 (khoảng 2,63 tỷ đồng), là phiên bản đặc biệt chỉ dành cho đường đua, giới hạn 163 chiếc và được tay đua MotoGP Francesco Bagnaia ký tặng. Dựa trên Panigale V4 S, xe có công suất 216 mã lực, phanh Brembo đua, tem xanh dương đội tuyển Ý và nhiều chi tiết độc quyền cao cấp.

5. Bimota Tesi H2, có giá £60.000 (2,105 tỷ đồng), là siêu mô tô Ý mang động cơ tăng áp 998cc của Kawasaki H2, cho công suất 242 mã lực và thiết kế tay lái trung tâm đặc trưng của Bimota. Với kiểu dáng như máy bay chiến đấu và công nghệ cực đỉnh, đây là mẫu xe biểu tượng cho sự xa xỉ và hiệu năng tột bậc.

6. Ducati Diavel for Bentley, giá niêm yết £58.000 (2,035 tỷ đồng), là phiên bản giới hạn 500 chiếc của Diavel V4, được tạo ra để tôn vinh hãng xe sang Bentley, cùng thuộc tập đoàn Volkswagen Audi. Xe dùng động cơ V4 1158cc mạnh 168 mã lực, phủ sợi carbon, sơn màu xanh Bentley và nhanh chóng “cháy hàng” sau khi ra mắt.

7. Brough Superior SS100, giá từ £59.999 (2,1 tỷ đồng), là mẫu mô tô phục hưng của thương hiệu Anh huyền thoại, được sản xuất thủ công tại Pháp với động cơ V-twin 997cc và thiết kế đậm chất cổ điển. Được ví như “Rolls-Royce của mô tô”, SS100 vừa là tác phẩm nghệ thuật vừa mang giá thành đắt đỏ.

8. Norton V4SV có giá £44.000 (1,54 tỷ đồng), được xem là siêu xe (superbike) hàng đầu của Anh, dùng động cơ V4 1199cc mạnh 185 mã lực, trang bị cao cấp như phuộc Ohlins, camera lùi và màn hình TFT lớn. Dù được cải tiến toàn diện và có thiết kế cực kỳ sang trọng, giá của nó vẫn ở mức xa xỉ.

9. Kawasaki Ninja H2R có giá niêm yết £50.000 (1,75 tỷ đồng), là siêu mô tô tăng áp 998cc mạnh 310 mã lực, đạt hơn 320 km/h, dùng nhiều chi tiết sợi carbon và chỉ sản xuất giới hạn. Dù không hợp pháp để chạy đường phố, đây vẫn là chiếc xe ấn tượng và mạnh mẽ nhất của Kawasaki.

10. Harley-Davidson CVO Road Glide ST giá từ £41.495 (1,455 tỷ đồng), là phiên bản giới hạn cao cấp nhất của dòng Road Glide, được trang bị động cơ V-twin 1977cc mạnh 126 mã lực, nhiều chi tiết sợi carbon, phanh và giảm xóc nâng cấp. Lấy cảm hứng từ mẫu đua “King of the Baggers”, đây là chiếc Harley đắt, nhanh và trang bị tốt nhất năm 2025.