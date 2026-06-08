Xả súng nghiêm trọng gần đại bản doanh ĐT Anh ở World Cup, 9 người bị thương

Xả súng gần đại bản doanh của tuyển Anh

Cảnh sát nhận được tin báo về vụ xả súng trên đại lộ Troost ở thành phố Kansas City vào khoảng 4 giờ sáng (6/6). Khi đến nơi, họ phát hiện đám đông lớn giải tán khỏi khu vực xảy ra vụ việc.

3 phụ nữ bị thương tại hiện trường đã được lực lượng y tế khẩn cấp đưa tới bệnh viện địa phương. Sau đó, nhà chức trách xác nhận tổng cộng có 9 người lớn đã nhập viện tại nhiều cơ sở y tế khác nhau với các vết thương không đe dọa đến tính mạng.

Hiện chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Tuy nhiên, các lực lượng thực thi pháp luật vẫn đang tăng cường tuần tra dày đặc tại khu vực này trong khi cuộc điều tra tiếp tục được tiến hành.

Xả súng xảy ra gần đại bản doanh của tuyển Anh

Đại lộ Troost chỉ cách khoảng 6,4 km so với trung tâm huấn luyện và khách sạn mà đội tuyển Anh sử dụng trong giai đoạn đầu của World Cup 2026.

Kate Fowler, 1 cư dân sống không xa đại lộ Troost, cho biết bà thức dậy và phát hiện một lỗ đạn trên mặt trước ngôi nhà cùng 1 viên đạn lạc nằm trong phòng khách. Bà đã chia sẻ hình ảnh vỏ đạn và thiệt hại của ngôi nhà lên facebook cá nhân.

Cảnh sát thành phố Kansas đã được chấp thuận khoản tài trợ liên bang trị giá 17 triệu USD dành cho công tác an ninh tại World Cup 2026. Theo báo cáo, Phó Giám đốc sở Cảnh sát Kansas City, ông Derek McCollum cho biết:

"Chúng tôi biết mình cần nguồn kinh phí đó, vì vậy chúng tôi tiếp tục triển khai các kế hoạch chuẩn bị. Chúng tôi tin rằng cuối cùng nguồn tài trợ này sẽ được thông qua".

Lời hứa đảm bảo an toàn cho tuyển Anh

Thị trưởng Quinton Lucas của thành phố Kansas khẳng định đội tuyển Anh sẽ được bảo vệ ở mức cao nhất: "Thành thật mà nói, những mối đe dọa hiện nay gia tăng khi gần như bất kỳ ai cũng có thể mang theo súng, đặc biệt là các loại vũ khí có sức chứa đạn lớn. Đó là một vấn đề rất thực tế. Về phía chúng tôi, sẽ có sự hiện diện thường xuyên của lực lượng thực thi pháp luật ở khắp mọi nơi.

Đối với các nhân vật quan trọng, họ sẽ là những người an toàn nhất tại thành phố này, thậm chí là trên toàn nước Mỹ. Họ không chỉ có đội ngũ an ninh riêng mà còn được tăng cường bảo vệ bởi lực lượng cảnh sát địa phương".

Vụ việc kể trên xảy ra chỉ vài ngày trước khi đội tuyển Anh dự kiến đặt chân tới Kansas City, sau thời gian tập huấn chuẩn bị cho World Cup tại Palm Beach, bang Florida.

Đội tuyển Anh đã đánh bại New Zealand với tỷ số 1-0 trong trận giao hữu khởi động cho World Cup 2026 diễn ra tại Tampa. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi đội trưởng Harry Kane.

Tiếp theo, "Tam sư" sẽ đối đầu Costa Rica vào 3h, 11/6 trên sân Inter&Co ở Orlando trước khi bay tới Kansas City vào ngày 13/6.