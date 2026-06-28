World Cup 2026: Nhà cái đưa ra tỷ lệ chiến thắng thế nào của 16 cặp đấu vòng 1/16?

World Cup 2026: Tỷ lệ vòng 1/16 có gì đáng chú ý

World Cup 2026 với 48 đội tham dự theo quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã trải qua vòng bảng kèm theo nhiều dấu ấn đáng chú ý. Vào thời điểm này, 32 đội tuyển giành vé vào vòng 1/16 đã được xác định và 16 cặp đấu cũng được phân chia cụ thể.

Ngay lập tức, các nhà cái uy tín đã phân tích kỹ lưỡng để đưa ra tỷ lệ dựa trên sức mạnh, phong độ của từng đội tuyển và các tỷ lệ này dựa trên thông số châu Âu chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức. Ở cặp đấu đầu tiên giữa Nam Phi và đồng chủ nhà Canada, khả năng thắng trận của đại diện Bắc Mỹ khá cao khi tỷ lệ dành cho họ là 8/11 (đặt 11 ăn 8). Khả năng hòa với cặp đấu này là 4/11 và nếu Nam Phi thắng trận, những ai tin vào họ có thể “vớ bẫm” khi tỷ lệ là 26/5.

Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026. Ảnh: Dân Việt

Ở cặp đấu thứ hai, Brazil không được đánh giá quá vượt trội so với Nhật Bản đang có sự phát triển mạnh mẽ. Mặc dù vậy, tỷ lệ dành cho Brazil vẫn cao hơn nếu họ thắng sẽ là 3/4. Trong khả năng hòa, tỷ lệ là 29/10 và nếu Nhật Bản thăng hoa để vượt qua Selecao, tỷ lệ thắng sẽ là 9/2.

Cặp đấu thứ ba, Đức trội hơn Paraguay dù họ trước đó đã thua một đại diện Nam Mỹ khác là Ecuador tại vòng bảng. Tỷ lệ thắng cho Đức là 7/19, của Paraguay chỉ là 9/1 trong khi hòa sẽ là 21/5.

Hà Lan tưởng chừng gặp khó tại vòng bảng nhưng đã thi đấu cực kỳ thuyết phục để đứng đầu bảng F sau 2 trận thắng và 1 trận hòa. Do đó, khi đối đầu Morocco, tỷ lệ thắng của Hà Lan là 6/5 trong khi mức đặt dành cho Morocco là 9/4. Nếu hai đội hòa nhau, tỷ lệ là 31/10.

Na Uy dù vừa thua Pháp ở lượt trận cuối vòng bảng, khi họ khi đó không bung hết sức lực. Với siêu sao Erling Haaland, Na Uy khi đối đầu Bờ Biển Ngà có tỷ lệ thắng 11/10. Con số dành cho đại diện châu Phi là 14/5 và tỷ lệ hòa là 13/5.

Pháp với 3 trận toàn thắng tại vòng bảng đương nhiên vượt trội về cơ hội thắng trận trước Thụy Điển nên tỷ lệ của họ là 3/10. Với Thụy Điển, tỷ lệ thắng là 10/1 và nếu hai đội hòa, con số này là 24/5.

Tiếp theo, tỷ lệ giữa đồng chủ nhà Mexico gặp Ecuador tương đối cân bằng. Tỷ lệ thắng của Mexico là 23/20, của Ecuador là 29/10 và hòa là 21/10.

Anh đương nhiên được đánh giá cao hơn CHDC Congo nên tỷ lệ thắng của họ là 10/3. Nếu CHDC Congo thắng, tỷ lệ của họ là 23/2 và ở khả năng hòa, tỷ lệ là 9/2.

Messi ăn mừng bàn thắng thứ 6 tại World Cup 2026. Ảnh: AP.

Bỉ vất vả vượt qua vòng bảng nhưng tỷ lệ vẫn cho thấy họ có cơ hội thắng nhiều hơn khi chạm trán Senegal. Tỷ lệ thắng của Bỉ là 11/10, của Senegal là 3/1 và hòa là 23/10.

Đồng chủ nhà Mỹ đã thua Thổ Bĩ Kỳ ở lượt cuối vòng bảng, nhưng đó là khi họ đã cầm chắc ngôi đầu bảng D sau 2 trận thắng trước đó. Chính vì vậy, Mỹ hứa hẹn áp đảo Bosnia & Herzegovina với tỷ lệ thắng 8/3. Về phía Bosnia & Herzegovina, tỷ lệ thắng của họ là 9/1 và nếu hai đội hòa, tỷ lệ thắng là 22/5.

Tây Ban Nha gặp Áo cũng cần thận trọng, nhưng họ vẫn là đội vượt trội hơn với tỷ lệ thắng 3/10. Về phía Áo, tỷ lệ thắng là 14/1 và khả năng hòa có tỷ lệ thắng 17/4.

Bồ Đào Nha đang gặp vấn đề nhất định liên quan đến Cristiano Ronaldo, nhưng họ vẫn ở tư thế nhỉnh hơn Croatia với tỷ lệ thắng 10/11. Con số dành cho Croatia là 4/1 trong khi tỷ lệ thắng với kết quả hòa là 5/2.

Thụy Sĩ gặp Algeria và tỷ lệ thắng nghiêng về phía họ với con số 17/20. Tỷ lệ thắng của Algeria là 15/4 và kết quả hòa được đưa ra tỷ lệ 11/4.

Australia đối đầu Ai Cập với tỷ lệ tương đối khó dự đoán. Nếu Australia thành công, tỷ lệ thắng của họ là 23/10, với Ai Cập là 6/4 và việc hai đội hòa nhau có tỷ lệ 21/10.

ĐKVĐ Argentina với siêu sao Lionel Messi chói sáng hiển nhiên là đội vượt trội trước tân binh Cape Verde. Tỷ lệ thắng của Argentina là 1/6, của Cape Verde là 20/1. Trong trường hợp Cape Verde thủ hòa Argentina giống cách họ đã làm tại cả 3 trận vòng bảng, tỷ lệ thắng là 8/1.

Ở cặp đấu cuối cùng, tỷ lệ thắng của Colombia là 3/4. Với đối thủ của Colombia là Ghana, nếu thắng, tỷ lệ dành cho họ là 5/1. Nếu hai đội hòa, tỷ lệ thắng với ai lựa chọn phương án này là 27/10.