World Cup 2026: "Điệu nhảy cuối cùng" của Messi - Ronaldo & thế hệ huyền thoại

Từ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo đến Luka Modric, Neymar Junior hay Mohamed Salah, một thế hệ đã thống trị bóng đá suốt gần hai thập kỷ đang chuẩn bị bước vào chương cuối cùng của sự nghiệp quốc tế.

Messi và Ronaldo trước cơ hội cuối cùng để hoàn thiện di sản

Tâm điểm của World Cup 2026 chắc chắn vẫn là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Hai siêu sao vĩ đại nhất bóng đá đương đại đều chuẩn bị góp mặt ở kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, thành tích chưa từng có trong lịch sử.

Cuộc đua giữa Messi và Ronaldo có lẽ sẽ khép lại sau World Cup 2026

Messi bước vào giải đấu ở tuổi 39 với tâm thế hoàn toàn khác so với những lần trước. Chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina đã giúp anh hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại nhất sự nghiệp. Dù đã chuyển sang thi đấu cho Inter Miami tại MLS, "El Pulga" vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn trong màu áo tuyển Argentina và tiếp tục là niềm hy vọng số một của nhà đương kim vô địch thế giới.

Trong khi đó, Ronaldo vẫn đang theo đuổi giấc mơ còn dang dở. Dù sở hữu vô số danh hiệu cá nhân và tập thể, chiếc cúp vàng World Cup vẫn là mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của CR7.

Ở tuổi 41, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể và được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thế hệ tài năng mới của "Brazil châu Âu" trong hành trình chinh phục thế giới.

Những lão tướng vẫn chưa muốn dừng bước

Bên cạnh Messi và Ronaldo, World Cup 2026 còn chứng kiến sự hiện diện của nhiều ngôi sao kỳ cựu vẫn đang đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển quốc gia.

Thủ môn Guillermo Ochoa nhiều khả năng sẽ trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử cùng Messi và Ronaldo tham dự sáu kỳ World Cup. Sau hơn 150 lần khoác áo Mexico, người gác đền 40 tuổi vẫn là biểu tượng của "El Tri".

Neuer trở lại tuyển Đức đầy bất ngờ

Tại Đức, Manuel Neuer bất ngờ trở lại sau khi từng tuyên bố chia tay đội tuyển. Những vấn đề nhân sự ở vị trí thủ môn khiến HLV Julian Nagelsmann quyết định trao thêm một cơ hội cho thủ thành huyền thoại của Bayern Munich.

Luka Modric cũng tiếp tục viết nên câu chuyện phi thường cùng Croatia. Ở tuổi 40, chủ nhân Quả bóng vàng 2018 vẫn là linh hồn nơi tuyến giữa của đội bóng từng giành ngôi á quân World Cup 2018 và hạng ba năm 2022.

Edin Dzeko là trường hợp đặc biệt khác. Sau nhiều năm Bosnia & Herzegovina vắng mặt ở các giải đấu lớn, tiền đạo kỳ cựu đã giúp đội tuyển giành vé đến Bắc Mỹ, mang đến cho bản thân cơ hội khép lại sự nghiệp quốc tế trên sân khấu danh giá nhất.

Những thủ lĩnh của châu Á và châu Phi

World Cup 2026 cũng có thể là lần cuối người hâm mộ được chứng kiến những biểu tượng bóng đá hàng đầu châu Á và châu Phi thi đấu ở ngày hội lớn nhất hành tinh.

Son Heung Min vẫn là đầu tàu của ĐT Hàn Quốc. Dù mới bước sang tuổi 34, tiền đạo này đã cống hiến gần như toàn bộ sự nghiệp đỉnh cao cho đội tuyển quốc gia. Sau khi chuyển sang thi đấu tại MLS, Son Heung Min hiểu rằng cơ hội góp mặt ở World Cup 2030 là không nhiều.

Son Heung Min được kỳ vọng sẽ tỏa sáng

Mohamed Salah cũng đứng trước cơ hội cuối để khẳng định tên tuổi tại sân chơi thế giới. Chấn thương ở World Cup 2018 khiến ngôi sao Ai Cập chưa thể tạo dấu ấn tương xứng với đẳng cấp của mình. Bởi vậy, giải đấu tại Bắc Mỹ được xem là thời điểm để Salah hoàn thiện di sản quốc tế.

Cùng với đó, Sadio Mane và Riyad Mahrez tiếp tục là những thủ lĩnh của Senegal và Algeria. Dù đã chuyển sang thi đấu tại Saudi Arabia, cả hai vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong màu áo đội tuyển và mang theo khát vọng đưa bóng đá châu Phi tiến xa.

Chương cuối của những ngôi sao từng làm say đắm thế giới

Nhiều cầu thủ từng là biểu tượng của bóng đá thế giới trong hơn một thập kỷ qua cũng chuẩn bị bước vào kỳ World Cup cuối cùng.

Kevin De Bruyne vẫn là bộ não trong lối chơi của tuyển Bỉ dù liên tục gặp vấn đề về thể lực. Khi đạt trạng thái tốt nhất, tiền vệ này vẫn sở hữu khả năng tạo đột biến thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới.

World Cup 2026 sẽ là giải đấu chia tay nhiều huyền thoại của bóng đá thế giới

Virgil van Dijk tiếp tục là điểm tựa của Hà Lan. Trung vệ đội trưởng sẽ bước sang tuổi 35 trong thời gian diễn ra giải đấu nhưng vẫn được xem là thủ lĩnh không thể thay thế của “Cơn lốc màu da cam”.

James Rodriguez, ngôi sao từng bùng nổ tại World Cup 2014, cũng có cơ hội viết thêm một chương đẹp cho sự nghiệp. Dù thường xuyên bị chấn thương hành hạ, tiền vệ người Colombia vẫn luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Neymar là trường hợp khiến người hâm mộ Brazil lo lắng nhất. Sau hàng loạt chấn thương nghiêm trọng trong những năm gần đây, chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Selecao" cuối cùng cũng có cơ hội trở lại sân khấu World Cup. Ở tuổi 34, đây gần như chắc chắn là lần cuối Neymar thực hiện giấc mơ mang về ngôi sao thứ sáu cho bóng đá Brazil.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc đua tới ngôi vô địch. Đó còn là lời chia tay của một thế hệ đã tạo nên những chương huy hoàng nhất của bóng đá hiện đại. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Bắc Mỹ, người hâm mộ có thể sẽ phải nói lời tạm biệt với những cái tên đã gắn liền với ký ức của cả một thời đại.