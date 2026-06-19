Video bóng đá CH Czech - Nam Phi: Cay đắng penalty, rơi vàng phút 83 (World Cup)

Video CH Czech mở tỷ số (nguồn: VTV)

Video Nam Phi gỡ hòa từ penalty (nguồn: VTV)

CH Czech nhập cuộc đầy quyết tâm sau thất bại ở ngày ra quân và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn. Phút thứ 6, sau pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái, Adam Hložek kiến tạo để Michal Sadílek dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đại diện châu Âu.

Nam Phi (áo vàng) và CH Czech thi đấu quyết tâm

Thiếu hai trụ cột vì án treo giò sau trận gặp Mexico, Nam Phi gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Dù dần kiểm soát bóng nhiều hơn, đại diện châu Phi vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của CH Czech và gần như không tạo ra cơ hội đáng kể trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, CH Czech tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt nhưng không thể gia tăng cách biệt. Khi trận đấu còn khoảng 20 phút, bước ngoặt xuất hiện khi Pavel Šulc để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Nam Phi. Trên chấm 11 m, Teboho Mokoena sút căng vào góc trái, đánh bại thủ môn Matěj Kovář để cân bằng tỷ số 1-1.

Những phút cuối, cả hai đội đều nỗ lực tìm bàn thắng quyết định nhưng không thành công. Lukáš Provod là người tiếc nuối nhất bên phía CH Czech khi cú dứt điểm của anh đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận hòa khiến cả CH Czech lẫn Nam Phi mới chỉ có điểm số đầu tiên tại bảng A và đều rơi vào thế buộc phải thắng ở lượt đấu cuối để hy vọng giành vé vào vòng knock-out. Với Nam Phi, đó sẽ là cơ hội lần đầu tiên vượt qua vòng bảng sau bốn kỳ World Cup tham dự, trong khi CH Czech cũng chưa từng làm được điều này kể từ khi trở thành một quốc gia độc lập.

Tỷ số chung cuộc: CH Czech 1-1 Nam Phi (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

CH Czech: Sadilek 6’ (Sojka)

Nam Phi: Mokoena 83'

Đội hình thi đấu

CH Czech: Kovar, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Sojka, Sadilek, Cerv, Darida, Hlozek, Schick

Nam Phi: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Adams, Rayners, Mbatha, Appollis, Maseko