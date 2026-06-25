Video bóng đá CH Czech - Mexico: Đại thắng hiệp 2 (World Cup)

Mexico đã chắc ngôi nhất bảng trong khi CH Czech phải thắng để có cơ hội đi tiếp. Sự khẩn trương được thể hiện rõ trong cách chơi của CH Czech, họ lên bóng tốt và ở phút thứ 8 Doudera suýt nữa đã mở điểm cho đội bóng Trung Âu nhưng dứt điểm chệch cột dọc.

Mexico tung 2 đòn phản công sắc bén để định đoạt trận đấu trong hiệp 2

CH Czech tiếp tục tạo ra cơ hội nhưng họ tỏ ra rất kém ở khâu dứt điểm. Mexico ở cuối hiệp 1 bắt đầu vùng lên, hậu vệ Jorge Sanchez sút góc hẹp bị thủ môn Kovar cản phá và trung vệ Reyes có một pha tung người móc bóng đi chệch cột dọc.

Sang hiệp 2, Mexico cuối cùng cũng tạo ra bước ngoặt trận đấu nhờ các pha phản công sắc bén. Phút 55, Romo đưa bóng ra khỏi vòng vây 3 cầu thủ Czech ở giữa sân để hậu vệ biên Chavez thoát xuống thắng thủ môn Kovar ở pha đối mặt.

6 phút sau hàng thủ Czech còn thảm hại hơn, họ để cho Jorge Sanchez lại thoát xuống đối mặt, và dù Sanchez không tận dụng được, hậu vệ Holes của Czech lại phá bóng trúng vào người Sanchez giúp Quinones băng vào sút bồi nâng tỷ số lên 2-0.

2 cú ra đòn đó là đủ để Mexico an tâm đá nốt trận và họ hóa giải khá dễ sở trường của Czech là các pha bóng bổng và bóng cố định. Nhưng thời gian còn nhiều và ở phút 90+4, Fidalgo đã ấn định 3-0 cho Mexico trong một pha phản công khác, tiễn CH Czech rời giải với vị trí bét bảng A.

Tỷ số trận đấu: CH Czech 3-0 Mexico (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): Chavez 55' (Romo), Quinones 61', Fidalgo 90'+4 (Alvarado)

Đội hình xuất phát:

CH Czech: Kovr, Krejci, Hranac, Holes, Doudera, Cerv, Sadilek, Coufal, Visinsky, Sulc, Hlozek.

Mexico: Rangel, Chavez, Montes, Reyes, Sanchez, Romo, Alvarez, Mora, Quinones, Martinez, Alvarado.

CH Séc Mexico Sút khung thành 13(1) 11(5) Thời gian kiểm soát bóng 52% 48% Phạm lỗi 9 13 Thẻ vàng 0 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 0 Phạt góc 5 1 Cứu thua 2 1

CH Séc vs Mexico Điểm Kovar 6.2 Krejci 6.0 Holes 6.4 Hranac 5.9 Doudera 6.6 Coufal 6.6 Sadílek 6.9 Cerv 6.6 Visinsky 6.6 Sulc 6.4 Hlozek 7.0 Điểm 7.1Rangel 7.9Chavez Garcia 7.3Montes 7.4Reyes 7.1Sanchez 6.8Alvarez 6.8Romo 6.7Mora 7.1Alvarado 6.3Martinez 7.3Quinones Thay người Schick 6.5 Soucek 6.5 Provod 6.4 Sojka 6.5 Chory 6.5 Thay người 6.7Vargas 6.6Gimenez 7.7Fidalgo 6.5Ochoa 6.7Gallardo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận