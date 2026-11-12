Nhận định bóng đá U23 Việt Nam - U23 Singapore: Tiếp đà hưng phấn, khoan phá "bê tông"

U23 Việt Nam có lợi thế tinh thần

Màn ra quân trước U23 Thái Lan đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh. Không chỉ giành 3 điểm, U23 Việt Nam còn cho thấy khả năng gây sức ép liên tục, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốt các tình huống trong vòng cấm.

U23 Việt Nam đang hưng phấn sau trận thắng U23 Thái Lan.

Nguyễn Minh Tâm là cái tên nổi bật với cú đúp bằng đầu, trong khi Williams Minh Hoàng để lại dấu ấn từ chấm phạt đền. Sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu tốc độ ở hai biên và nhóm tiền vệ có khả năng luân chuyển bóng được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà duy trì sức ép trước U23 Singapore.

U23 Singapore cho thấy khả năng chịu trận

Trận hòa 0-0 với U23 Qatar cho thấy đội bóng đảo quốc sư tử không đến giải với mục tiêu chơi cởi mở. Họ chấp nhận nhường quyền kiểm soát, giữ cự ly đội hình thấp và bảo vệ khu vực trước khung thành bằng số đông.

Theo các thông số được ghi nhận ở trận đấu đó, Singapore chỉ kiểm soát 37% thời lượng bóng, có một pha dứt điểm và không được hưởng phạt góc. Tuy nhiên, hàng thủ của HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim vẫn đứng vững trước 13 cú sút từ Qatar. Đây là lời cảnh báo cho U23 Việt Nam, đặc biệt trong những phút đầu trận.

U23 Singapore gây ấn tượng khi cầm hòa U23 Qatar.

Bài toán dành cho HLV Đinh Hồng Vinh

U23 Việt Nam nhiều khả năng phải đối diện với một hàng thủ lùi sâu, bịt kín trung lộ và hạn chế khoảng trống sau lưng tuyến phòng ngự. Vì thế, tốc độ xử lý bóng, khả năng đổi hướng tấn công và chất lượng các quả tạt sẽ đóng vai trò quan trọng.

Thái Bá Đạt có thể là mắt xích then chốt ở khu vực giữa sân, nơi U23 Việt Nam cần duy trì nhịp độ đủ nhanh để kéo giãn hệ thống phòng ngự Singapore. Bên cạnh đó, những pha xâm nhập của các cầu thủ chạy cánh và khả năng không chiến của Minh Tâm sẽ là phương án đáng chờ đợi.

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất kể từ năm 2022, U23 Việt Nam chưa thua Singapore, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. "Những chiến binh sao vàng" cũng từng vượt qua đối thủ này 1-0 tại vòng loại U23 châu Á 2026. Dẫu vậy, lợi thế đối đầu không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng. U23 Singapore sở hữu đội hình còn trẻ nhưng chơi kỷ luật, trong khi kết quả hòa trước U23 Qatar đã giúp họ có thêm sự tự tin. Nếu U23 Việt Nam nóng vội, đội khách hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào thế giằng co.

Với lợi thế sân nhà, phong độ tốt hơn và chất lượng nhân sự được đánh giá cao hơn, U23 Việt Nam vẫn là đội nắm nhiều lợi thế. Kịch bản phù hợp nhất là đội chủ nhà kiểm soát bóng, kiên trì tìm khoảng trống rồi tạo khác biệt sau giờ nghỉ. U23 Singapore có thể gây khó trong phần lớn thời gian, nhưng nếu hàng công U23 Việt Nam tận dụng tốt cơ hội, 3 điểm nằm trong tầm tay thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Dự đoán U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 2-0

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Đăng Khoa, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Long Vũ, Minh Tâm.

U23 Singapore: Muhammad Yazid, Andrew Yong Rei, Muhammad Mustaqim, Andy Hasyim, Kieran Teo Jia Jun, Ajay Muralithran, Khairin Rahim, Nur Junaidi, Timothy Hang, Sahoo Garv, Amir Rashid.