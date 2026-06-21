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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Tunisia - Nhật Bản: Quyết giành chiến thắng đầu tay (World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Nhật Bản

(11h, 21/6, bảng F World Cup 2026) Nhật Bản được kỳ vọng có ngày thi đấu tưng bừng khi chạm trán Tunisia.

   

World Cup | 11h, 21/6 | Estadio BBVA

Tunisia
Trực tiếp bóng đá Tunisia - Nhật Bản: Quyết giành chiến thắng đầu tay (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Tunisia - Nhật Bản: Quyết giành chiến thắng đầu tay (World Cup) - 1
Nhật Bản
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Tunisia - Nhật Bản: Quyết giành chiến thắng đầu tay (World Cup) - 1
Chamakh, Valery, Rekik, Talbi, Abdi, Skhiri, Khedira, Achouri, Hannibal, Gharbi, Chaouat
Trực tiếp bóng đá Tunisia - Nhật Bản: Quyết giành chiến thắng đầu tay (World Cup) - 1
Suzuki, Taniguchi, Watanabe, Ito, Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura, Roan, Maeda, Ueda

Quyết giành chiến thắng đầu tay

Tuyển Nhật Bản đã hòa 2-2 khi chạm trán Hà Lan ở trận mở màn World Cup 2026. Điều đó cho thấy "Samurai xanh" không hề dễ bị bắt nạt. Trận đấu sắp tới, họ kỳ vọng giành chiến thắng khi chạm mặt Tunisia, đội bóng bị coi như yếu nhất bảng F.

Ở trận mở màn, Tunisia đã thể hiện rõ sự yếu đuối. Đội bóng này để thua Thụy Điển tan nát với tỷ số 1-5. Nếu không chơi cẩn trọng trước Nhật Bản, đội bóng châu Phi có nguy cơ tiếp tục nhận về trận thua với cách biệt lớn. 

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/06/2026 23:57 PM (GMT+7)
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