Trực tiếp bóng đá Tunisia - Nhật Bản: Quyết giành chiến thắng đầu tay (World Cup)

World Cup | 11h, 21/6 | Estadio BBVA Tunisia 0 - 0 Nhật Bản (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tunisia vs Nhật Bản Nhật Bản Điểm Chamakh Valery Rekik Talbi Abdi Skhiri Khedira Achouri Hannibal Gharbi Chaouat Điểm Suzuki Taniguchi Watanabe Ito Sugawara Kamada Sano Nakamura Roan Maeda Ueda Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tunisia Tunisia Nhật Bản Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Chamakh, Valery, Rekik, Talbi, Abdi, Skhiri, Khedira, Achouri, Hannibal, Gharbi, Chaouat Suzuki, Taniguchi, Watanabe, Ito, Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura, Roan, Maeda, Ueda

Quyết giành chiến thắng đầu tay

Tuyển Nhật Bản đã hòa 2-2 khi chạm trán Hà Lan ở trận mở màn World Cup 2026. Điều đó cho thấy "Samurai xanh" không hề dễ bị bắt nạt. Trận đấu sắp tới, họ kỳ vọng giành chiến thắng khi chạm mặt Tunisia, đội bóng bị coi như yếu nhất bảng F.

Ở trận mở màn, Tunisia đã thể hiện rõ sự yếu đuối. Đội bóng này để thua Thụy Điển tan nát với tỷ số 1-5. Nếu không chơi cẩn trọng trước Nhật Bản, đội bóng châu Phi có nguy cơ tiếp tục nhận về trận thua với cách biệt lớn.