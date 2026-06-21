Trực tiếp bóng đá Tunisia - Nhật Bản: Quyết giành chiến thắng đầu tay (World Cup)
(11h, 21/6, bảng F World Cup 2026) Nhật Bản được kỳ vọng có ngày thi đấu tưng bừng khi chạm trán Tunisia.
World Cup | 11h, 21/6 | Estadio BBVA
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Chamakh
Valery
Rekik
Talbi
Abdi
Skhiri
Khedira
Achouri
Hannibal
Gharbi
Chaouat
Điểm
Suzuki
Taniguchi
Watanabe
Ito
Sugawara
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Sano
Nakamura
Roan
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Quyết giành chiến thắng đầu tay
Tuyển Nhật Bản đã hòa 2-2 khi chạm trán Hà Lan ở trận mở màn World Cup 2026. Điều đó cho thấy "Samurai xanh" không hề dễ bị bắt nạt. Trận đấu sắp tới, họ kỳ vọng giành chiến thắng khi chạm mặt Tunisia, đội bóng bị coi như yếu nhất bảng F.
Ở trận mở màn, Tunisia đã thể hiện rõ sự yếu đuối. Đội bóng này để thua Thụy Điển tan nát với tỷ số 1-5. Nếu không chơi cẩn trọng trước Nhật Bản, đội bóng châu Phi có nguy cơ tiếp tục nhận về trận thua với cách biệt lớn.
Trước thềm World Cup 2026, cơ quan làm luật bóng đá thế giới đã thông qua hàng loạt thay đổi đáng chú ý nhằm tăng tính công bằng và hạn chế câu giờ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/06/2026 23:57 PM (GMT+7)