Trực tiếp bóng đá Tunisia - Hà Lan: "Cơn lốc da cam" thị uy (World Cup)
(6h, 26/6, bảng F World Cup 2026) Tuyển Hà Lan quyết tâm đánh bại Tunisia để bảo vệ được ngôi đầu bảng F.
World Cup | 6h, 26/6 | Arrowhead
Điểm
Dahmen
Valery
Rekik
Talbi
Abdi
Skhiri
Slimane
Hannibal
Chaouat
Saad
Mastouri
Điểm
Verbruggen
Dumfries
Van Dijk
Van Hecke
Van De Ven
De Jong
Reijnders
Gravenberch
Malen
Brobbey
Gakpo
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Ngôi đầu trong tầm tay
Hà Lan hiện nắm trong tay ngôi đầu bảng F World Cup 2026. Dẫu vậy, "Cơn lốc màu da cam" chưa chắc chắn kết thúc vòng bảng với ngôi đầu khi hiện bằng điểm Nhật Bản và hơn Thụy Điển chỉ 1 điểm.
Do vậy, Hà Lan cần thắng Tunisia ở trận đấu tới để chắc chắn vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Đây không phải nhiệm vụ khó khăn đối với đoàn quân HLV Koeman, bởi Tunisia tỏ ra quá yếu đuối. Họ toàn thua 2 trận đã qua, nhận tới 9 bàn thua.
Diễn biến hấp dẫn ở lượt trận cuối đã định đoạt những tấm vé đi tiếp của bảng B World Cup 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/06/2026 23:18 PM (GMT+7)