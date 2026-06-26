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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Tunisia - Hà Lan: "Cơn lốc da cam" thị uy (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Hà Lan

(6h, 26/6, bảng F World Cup 2026) Tuyển Hà Lan quyết tâm đánh bại Tunisia để bảo vệ được ngôi đầu bảng F.

   

World Cup | 6h, 26/6 | Arrowhead

Tunisia
Trực tiếp bóng đá Tunisia - Hà Lan: "Cơn lốc da cam" thị uy (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Tunisia - Hà Lan: "Cơn lốc da cam" thị uy (World Cup) - 1
Hà Lan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Tunisia - Hà Lan: "Cơn lốc da cam" thị uy (World Cup) - 1
Dahmen, Valery, Rekik, Talbi, Abdi, Skhiri, Slimane, Hannibal, Chaouat, Saad, Mastouri
Trực tiếp bóng đá Tunisia - Hà Lan: "Cơn lốc da cam" thị uy (World Cup) - 1
Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van De Ven, De Jong, Reijnders, Gravenberch, Malen, Brobbey, Gakpo

Ngôi đầu trong tầm tay

Hà Lan hiện nắm trong tay ngôi đầu bảng F World Cup 2026. Dẫu vậy, "Cơn lốc màu da cam" chưa chắc chắn kết thúc vòng bảng với ngôi đầu khi hiện bằng điểm Nhật Bản và hơn Thụy Điển chỉ 1 điểm.

Do vậy, Hà Lan cần thắng Tunisia ở trận đấu tới để chắc chắn vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Đây không phải nhiệm vụ khó khăn đối với đoàn quân HLV Koeman, bởi Tunisia tỏ ra quá yếu đuối. Họ toàn thua 2 trận đã qua, nhận tới 9 bàn thua.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

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Nóng bảng xếp hạng World Cup: Brazil chiếm ngôi đầu, chờ đấu Hà Lan - Nhật Bản - Thụy Điển
Nóng bảng xếp hạng World Cup: Brazil chiếm ngôi đầu, chờ đấu Hà Lan - Nhật Bản - Thụy Điển

Diễn biến hấp dẫn ở lượt trận cuối đã định đoạt những tấm vé đi tiếp của bảng B World Cup 2026.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/06/2026 23:18 PM (GMT+7)
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