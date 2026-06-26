Trực tiếp bóng đá Tunisia - Hà Lan: "Cơn lốc da cam" thị uy (World Cup)

World Cup | 6h, 26/6 | Arrowhead Tunisia 0 - 0 Hà Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tunisia vs Hà Lan Hà Lan Điểm Dahmen Valery Rekik Talbi Abdi Skhiri Slimane Hannibal Chaouat Saad Mastouri Điểm Verbruggen Dumfries Van Dijk Van Hecke Van De Ven De Jong Reijnders Gravenberch Malen Brobbey Gakpo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tunisia Tunisia Hà Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dahmen, Valery, Rekik, Talbi, Abdi, Skhiri, Slimane, Hannibal, Chaouat, Saad, Mastouri Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van De Ven, De Jong, Reijnders, Gravenberch, Malen, Brobbey, Gakpo

Ngôi đầu trong tầm tay

Hà Lan hiện nắm trong tay ngôi đầu bảng F World Cup 2026. Dẫu vậy, "Cơn lốc màu da cam" chưa chắc chắn kết thúc vòng bảng với ngôi đầu khi hiện bằng điểm Nhật Bản và hơn Thụy Điển chỉ 1 điểm.

Do vậy, Hà Lan cần thắng Tunisia ở trận đấu tới để chắc chắn vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Đây không phải nhiệm vụ khó khăn đối với đoàn quân HLV Koeman, bởi Tunisia tỏ ra quá yếu đuối. Họ toàn thua 2 trận đã qua, nhận tới 9 bàn thua.