Trực tiếp bóng đá Scotland - Morocco: Thách thức thực sự (World Cup)

World Cup | 5h, 20/6 | Gillette Stadium, Boston Scotland 0 - 0 Morocco (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Scotland vs Morocco Morocco Điểm Gunn Patterson Hendry Hanley Robertson Ferguson McTominay McGinn Christie Adams Doak Điểm Bono Mazraoui Riad Diop Hakimi El Khannouss El Aynaoui Saibari Ounahi Bouaddi Diaz Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Scotland Scotland Morocco Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Gunn, Patterson, Hendry, Hanley, Robertson, Ferguson, McTominay, McGinn, Christie, Adams, Doak Bono, Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi, El Khannouss, El Aynaoui, Saibari, Ounahi, Bouaddi, Diaz

Tình hình bảng đấu

Scotland đã không thể hiện phong độ tốt nhất trong trận đấu mở màn gặp Haiti, nhưng chiến thắng quan trọng 1-0 đã mang lại cho họ cơ hội lớn để tiến vào vòng loại trực tiếp. Với việc có thể giành vé vào vòng trong từ vị trí thứ ba, chỉ cần tránh thất bại ở trận này là gần như chắc chắn Scotland sẽ có một suất vào vòng 1/16.

Morocco hòa ấn tượng 1-1 trước đội mạnh nhất bảng Brazil, giúp họ có cơ hội lớn để đi tiếp. Họ vẫn sẽ chưa thể đoạt ngay vé vào vòng sau kể cả nếu có thắng trận này, nhưng vòng cuối họ chỉ phải gặp Haiti nên cửa đi tiếp sẽ rất thênh thang.

Thông số đáng chú ý

Scotland ở 5/8 chiến thắng gần nhất đã ghi từ 3 bàn trở lên, cho thấy họ có khả năng tấn công và ghi nhiều bàn. Trong năm nay Scotland dù vậy không thể hiện được sự áp đảo đó, họ đã thua 2 trận trước các đối thủ mạnh là Nhật Bản & Bờ Biển Ngà dù chỉ thua sát nút.

Morocco trong khi đó đề cao sự chắc chắn trong phòng ngự. Trong 7 trận gần nhất Morocco thắng trong 90 phút, tới 6 trận họ thắng mà không để thủng lưới. Đội bóng Bắc Phi đặc biệt chắc chắn ở hiệp 1, họ chỉ trận thủng lưới ở nửa đầu trận đấu trong 25 trận gần đây.