Trực tiếp bóng đá Scotland - Morocco: Thách thức thực sự (World Cup)
(5h, 20/6, bảng C) Scotland sẽ gặp phải một đối thủ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các đội tuyển lớn.
World Cup | 5h, 20/6 | Gillette Stadium, Boston
Điểm
Gunn
Patterson
Hendry
Hanley
Robertson
Ferguson
McTominay
McGinn
Christie
Adams
Doak
Điểm
Bono
Mazraoui
Riad
Diop
Hakimi
El Khannouss
El Aynaoui
Saibari
Ounahi
Bouaddi
Diaz
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Tình hình bảng đấu
Scotland đã không thể hiện phong độ tốt nhất trong trận đấu mở màn gặp Haiti, nhưng chiến thắng quan trọng 1-0 đã mang lại cho họ cơ hội lớn để tiến vào vòng loại trực tiếp. Với việc có thể giành vé vào vòng trong từ vị trí thứ ba, chỉ cần tránh thất bại ở trận này là gần như chắc chắn Scotland sẽ có một suất vào vòng 1/16.
Morocco hòa ấn tượng 1-1 trước đội mạnh nhất bảng Brazil, giúp họ có cơ hội lớn để đi tiếp. Họ vẫn sẽ chưa thể đoạt ngay vé vào vòng sau kể cả nếu có thắng trận này, nhưng vòng cuối họ chỉ phải gặp Haiti nên cửa đi tiếp sẽ rất thênh thang.
Thông số đáng chú ý
Scotland ở 5/8 chiến thắng gần nhất đã ghi từ 3 bàn trở lên, cho thấy họ có khả năng tấn công và ghi nhiều bàn. Trong năm nay Scotland dù vậy không thể hiện được sự áp đảo đó, họ đã thua 2 trận trước các đối thủ mạnh là Nhật Bản & Bờ Biển Ngà dù chỉ thua sát nút.
Morocco trong khi đó đề cao sự chắc chắn trong phòng ngự. Trong 7 trận gần nhất Morocco thắng trong 90 phút, tới 6 trận họ thắng mà không để thủng lưới. Đội bóng Bắc Phi đặc biệt chắc chắn ở hiệp 1, họ chỉ trận thủng lưới ở nửa đầu trận đấu trong 25 trận gần đây.
(Bảng A) Đồng chủ nhà Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026 sau chiến thắng sít sao trước Hàn Quốc.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/06/2026 18:17 PM (GMT+7)