Trực tiếp bóng đá Qatar - Thụy Sĩ: Cái kết kịch tính (World Cup) (Hết giờ)

PHẠT ĐỀN!!!

Từ một pha chạm bóng tinh tế của Embolo, Aebischer thoát xuống đối mặt khung thành Qatar. Thủ môn Abunada lao ra rất quyết liệt nhưng lại va chạm trực tiếp với tiền vệ bên phía Thụy Sĩ trong vòng cấm.

Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho đại diện châu Âu. Tình huống sau đó được tổ VAR kiểm tra kỹ lưỡng để xác định khả năng việt vị. Sau khi xem xét, quyết định cho Thụy Sĩ hưởng phạt đền vẫn được giữ nguyên.