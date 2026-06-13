Trực tiếp bóng đá Qatar - Thụy Sĩ: Cái kết kịch tính (World Cup) (Hết giờ)
(Bảng B World Cup 2026) Qatar bất ngờ tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1 đúng vào những phút bù giờ cuối trận.
World Cup | 2h, 14/6 | Levi's
Điểm
Abunada 7.5
Miguel 7.3
Laye 6.8
Gaber 6.1
Al Oui 6.4
Ahmed 7.9
Khoukhi 7.8
Mabido 6.4
Edmilson 6.3
Afif 6.9
Abdurisag 6.8
Điểm
Kobel 7.3
Akanji 7.4
Elvedi 7.3
Rodriguez 7.9
Aebischer 7.2
Zakaria 7.5
Freuler 7.1
Xhaka 7.1
Ndoye 7.2
Vargas 8.1
Embolo 8.0
Thay người
Alaaeldin 6.4
Boudiaf 6.3
Fathy 6.9
Al Mannai 5.9
Al Haydos
Thay người
Rieder 6.1
Manzambi 5.9
Amdouni 6.6
Jashari
Muheim
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!
Thụy Sĩ giao bóng.
2’
CƠ HỘI!!!
Akanji xử lý lóng ngóng trong tình huống phá bóng tưởng chừng rất đơn giản, tạo điều kiện để Edmilson cướp được bóng và thoát xuống đối mặt thủ môn Kobel. Tuy nhiên, có vẻ như Edmilson đã có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Tiền đạo này thực hiện cú dứt điểm thấp khá hiền và thiếu quyết đoán, đưa bóng đi đúng vị trí của Kobel.
6’
CƠ HỘI!!!
Vargas kthực hiện đường chọc khe tinh tế để Ndoye băng xuống phía sau hàng thủ Qatar. Ndoye dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Qatar, nhưng cú dứt điểm chìm của tiền đạo bên phía Thụy Sĩ bị thủ môn Abunada cản phá xuất sắc.
10’
PHUNG PHÍ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI!
Ricardo Rodriguez thực hiện đường căng ngang sệt vào khu vực trung lộ, Dan Ndoye băng lên dứt điểm ở cự ly khoảng 15 mét. Tuy nhiên, tiền đạo của Thụy Sĩ lại đưa bóng vọt xà ngang đầy đáng tiếc.
12’
KHÔNG VÀO!
Từ một tình huống đá phạt, Dan Ndoye thực hiện quả treo bóng khó chịu vào vòng cấm. Trung vệ Akanji băng vào đón điểm rơi và chạm bóng ở cự ly khoảng 8 mét, tạo ra pha dứt điểm đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Abunada đã chơi tập trung.
14’
PHẠT ĐỀN!!!
Từ một pha chạm bóng tinh tế của Embolo, Aebischer thoát xuống đối mặt khung thành Qatar. Thủ môn Abunada lao ra rất quyết liệt nhưng lại va chạm trực tiếp với tiền vệ bên phía Thụy Sĩ trong vòng cấm.
Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho đại diện châu Âu. Tình huống sau đó được tổ VAR kiểm tra kỹ lưỡng để xác định khả năng việt vị. Sau khi xem xét, quyết định cho Thụy Sĩ hưởng phạt đền vẫn được giữ nguyên.
17’
VÀO!!! 1-0 CHO THỤY SĨ
Embolo thực hiện thành công quả phạt đền với sự lạnh lùng đáng kinh ngạc giữa cái nóng tại Mỹ. Thụy Sĩ đã có bàn thắng mở tỷ số và chính thức khai thông thế bế tắc.
29’
KHÔNG VÀO!
Qatar được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu và lựa chọn phương án phối hợp ngắn. Bóng sau đó được treo vào vòng cấm với chất lượng khá tốt, tạo điều kiện để Laye bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành.
35’
CƠ HỘI!
Embolo có pha chạm bóng tinh tế để mở ra khoảng trống, đưa Ndoye thoát xuống vòng cấm một lần nữa. Tuy nhiên, tiền đạo của Thụy Sĩ lại tỏ ra kém duyên trong khâu dứt điểm. Anh tung cú sút thiếu chuẩn xác và đưa bóng đi chệch khung thành.
43’
NGUY HIỂM!
Qatar suýt chút nữa đã có bàn gỡ và riêng Edmilson hoàn toàn có thể đã ghi hai bàn thắng. Từ đường chuyền khá đơn giản, tiền đạo này có bóng ở vị trí cách khung thành khoảng 12m và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, thủ môn Kobel đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Thụy Sĩ.
45’
CƠ HỘI!
Hiệp một có 6 phút bù giờ. Thêm một cơ hội ngon ăn bị các cầu thủ Thụy Sĩ bỏ lỡ. Bóng tìm đến vị trí thuận lợi của Ndoye ở khoảng cách 15m và tiền đạo này đã tung ra cú dứt điểm khá tốt. Tuy nhiên, thủ môn Abunada đã xuất sắc đẩy bóng cứu thua cho Qatar.
45+3’
CƠ HỘI!
Embolo một lần nữa che chắn tốt trước khi thực hiện pha chạm bóng tinh tế, tạo điều kiện để Vargas băng xuống khoảng trống bên phải vòng cấm. Cầu thủ này tung ra cú sút chìm khá hiểm hóc, nhưng thủ môn Abunada đã cản phá xuất sắc.
45+6’
CỨU THUA NGAY TRÊN VẠCH VÔI!
Embolo một lần nữa là nguồn cơn tạo nên sự hỗn loạn trong vòng cấm Qatar, khiến thủ môn Abunada bị trượt chân trong tình huống xử lý. Bóng đến vị trí của Aebischer và tiền vệ này tung cú dứt điểm hướng về khung thành tưởng chừng đã thành bàn. Tuy nhiên, Miguel đã xuất hiện kịp thời ngay trên vạch vôi để phá bóng giải nguy, giúp Qatar thoát khỏi bàn thua thứ hai trong gang tấc.
HẾT HIỆP 1!
Thụy Sĩ bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn Qatar 1 bàn.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU!
Qatar giao bóng.
49’
SUÝT CÓ SIÊU PHẨM!
Xhaka quyết định tự mình gánh vác trọng trách tấn công khi tung ra cú sút uy lực từ cự ly khoảng 25m. Bóng đi với quỹ đạo rất khó chịu nhưng lại bay vọt xà ngang trong gang tấc.
56’
Thụy Sĩ lấn lướt
Thụy Sĩ đang chủ động kiểm soát trận đấu mà không duy trì cường độ quá cao. Tuy nhiên, cách tiếp cận này tiềm ẩn không ít rủi ro. Qatar đã vài lần tìm cách phản công, nhưng các đường chuyền của đại diện châu Á tỏ ra quá thiếu chính xác khi chịu sức ép từ đối phương.
67’
DỨT ĐIỂM!
Vargas giúp Thụy Sĩ triển khai pha tấn công vào sát vòng cấm trước khi trả ngược thuận lợi để Xhaka tung cú sút từ cự ly khoảng 22m. Tiền vệ đội trưởng của Thụy Sĩ quyết định dứt điểm ngay, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.
76’
CƠ HỘI!
Embolo khéo léo xoay xở để vượt qua sự đeo bám của hậu vệ Qatar và đối mặt với thủ môn Abunada từ góc sút khá hẹp. Embolo thực hiện cú dứt điểm đưa bóng xuyên qua hai chân thủ môn, nhưng bóng chỉ đi vào mép lưới bên ngoài khung thành.
81’
SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!
Sau quãng thời gian thi đấu khá trầm lắng, Thụy Sĩ bất ngờ tăng tốc và tạo ra cơ hội nguy hiểm cho cầu thủ vào sân thay người Manzanbi. Nhận bóng ở vị trí thuận lợi cách khung thành khoảng 22m, Manzanbi tung ra cú dứt điểm đầy uy lực. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch mục tiêu.
89’
CƠ HỘI!
Alaaeldin bất ngờ có rất nhiều khoảng trống ở vị trí cách khung thành Thụy Sĩ khoảng 15m. Tuy nhiên, tiền đạo của Qatar lại bỏ lỡ cơ hội quý giá khi dứt điểm quá hiền, đưa bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Kobel.
90’
Bù giờ
Trận đấu sẽ có thêm 6 phút bù giờ, và hy vọng giành điểm của Qatar vẫn chưa khép lại.
90+4’
VÀO!!! 1-1 CHO QATAR
Từ pha lên bóng bên cánh trái, Ahmed thực hiện quả tạt hướng về cột xa. Trung vệ Khoukhi xuất hiện đúng lúc, bật cao đánh đầu tung lưới Thụy Sĩ, qua đó trở thành người hùng của Qatar với bàn thắng quý như vàng ở phút bù giờ. Một cái kết không thể kịch tính hơn!
HẾT GIỜ!
Trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc và Qatar đã giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Qatar có phong độ tệ hại
Qatar giành vé dự World Cup 2026 nhờ chiến thắng 2-1 trước UAE vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, đội bóng có biệt danh "The Maroons" đã trải qua 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có thất bại 0-1 trước CH Ireland ở trận giao hữu diễn ra vào cuối tháng 5.
Đoàn quân của HLV Julen Lopetegui tiếp tục bị El Salvador cầm hòa 1-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup vào ngày 7/6. Những màn trình diễn thiếu thuyết phục khiến quá trình chuẩn bị của Qatar không thực sự lý tưởng trước cuộc chạm trán với Thụy Sĩ được đánh giá rất khó chịu.
Qatar khó lòng tạo ra bất ngờ
Tuyển Qatar không tạo ra sự ấn tượng cần thiết khi tới với World Cup 2026. Họ là đội bóng châu Á thua nhiều trận nhất ở vòng loại, ngoài ra còn đang có gần 400 phút không thể ghi bàn trên mọi đấu trường. Ở 2 trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026, họ thua 0-1 Ireland và hòa không bàn thắng trước El Salvador.
Trái ngược với Qatar, Thụy Sĩ lại thể hiện bộ mặt rất tích cực. Đội bóng của HLV Yakin dẫn đầu vòng loại khu vực châu Âu khi thắng 4 trận và hòa 2 trận sau 6 trận. Ngoài ra, Thụy Sĩ còn là 1 trong 2 đội chưa từng bị dẫn bàn ở vòng loại đó.
Với sức mạnh chênh lệch giữa đôi bên như vậy, rõ ràng rất khó để mong đợi Qatar gây ra bất ngờ trước Thụy Sĩ.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/06/2026 18:26 PM (GMT+7)