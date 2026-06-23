Trực tiếp bóng đá Na Uy - Senegal: Tiếp đà thăng hoa (World Cup)

World Cup | 7h, 23/6 | MetLife Na Uy 0 - 0 Senegal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Na Uy vs Senegal Senegal Điểm Nyland Ryerson Ajer Heggem Wolfe Odegaard Berge Aursnes Nusa Sorloth Haaland Điểm Mendy Diatta Koulibaly Niakhate Diouf I.Gueye P.Gueye Sarr Camara Mane Jackson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Na Uy Na Uy Senegal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa, Sorloth, Haaland Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, I.Gueye, P.Gueye, Sarr, Camara, Mane, Jackson

Na Uy hướng tới vé đi tiếp sớm

Na Uy đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp ở các trận đấu chính thức. Ở trận ra quân World Cup 2026, thầy trò HLV Stale Solbakken dễ dàng đánh bại Iraq 4-1, trong đó Erling Haaland lập cú đúp để tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công.

Trước khi bước vào cuộc đối đầu đầy khó khăn với Pháp ở lượt cuối, Na Uy cần giành trọn 3 điểm trước Senegal để nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với phong độ hiện tại, đại diện Bắc Âu được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.

“Thế hệ vàng” sẵn sàng tạo khác biệt

Senegal đã để thua Pháp 1-3 ở trận mở màn và chưa cho thấy nhiều điểm nhấn trong lối chơi. Đại diện châu Phi chủ yếu dựa vào khả năng phòng ngự, tranh chấp quyết liệt và pressing nhằm hạn chế sức mạnh đối phương.

Trong khi đó, Na Uy đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. Bộ ba Martin Odegaard, Alexander Sorloth và Erling Haaland được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt, giúp Na Uy xuyên thủng hàng thủ Senegal và tiến thêm một bước dài tới vòng knock-out.