Trực tiếp bóng đá Na Uy - Senegal: Tiếp đà thăng hoa (World Cup)
(7h, 23/6, bảng I) Na Uy đứng trước cơ hội sớm giành vé vào vòng knock-out khi chỉ phải gặp Senegal ở lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026.
World Cup | 7h, 23/6 | MetLife
Điểm
Nyland
Ryerson
Ajer
Heggem
Wolfe
Odegaard
Berge
Aursnes
Nusa
Sorloth
Haaland
Điểm
Mendy
Diatta
Koulibaly
Niakhate
Diouf
I.Gueye
P.Gueye
Sarr
Camara
Mane
Jackson
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Na Uy hướng tới vé đi tiếp sớm
Na Uy đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp ở các trận đấu chính thức. Ở trận ra quân World Cup 2026, thầy trò HLV Stale Solbakken dễ dàng đánh bại Iraq 4-1, trong đó Erling Haaland lập cú đúp để tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công.
Trước khi bước vào cuộc đối đầu đầy khó khăn với Pháp ở lượt cuối, Na Uy cần giành trọn 3 điểm trước Senegal để nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với phong độ hiện tại, đại diện Bắc Âu được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.
“Thế hệ vàng” sẵn sàng tạo khác biệt
Senegal đã để thua Pháp 1-3 ở trận mở màn và chưa cho thấy nhiều điểm nhấn trong lối chơi. Đại diện châu Phi chủ yếu dựa vào khả năng phòng ngự, tranh chấp quyết liệt và pressing nhằm hạn chế sức mạnh đối phương.
Trong khi đó, Na Uy đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. Bộ ba Martin Odegaard, Alexander Sorloth và Erling Haaland được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt, giúp Na Uy xuyên thủng hàng thủ Senegal và tiến thêm một bước dài tới vòng knock-out.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/06/2026 22:55 PM (GMT+7)