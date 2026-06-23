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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Na Uy - Senegal: Tiếp đà thăng hoa (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Erling Haaland

(7h, 23/6, bảng I) Na Uy đứng trước cơ hội sớm giành vé vào vòng knock-out khi chỉ phải gặp Senegal ở lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026.

   

World Cup | 7h, 23/6 | MetLife

Na Uy
Trực tiếp bóng đá Na Uy - Senegal: Tiếp đà thăng hoa (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Na Uy - Senegal: Tiếp đà thăng hoa (World Cup) - 1
Senegal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Na Uy - Senegal: Tiếp đà thăng hoa (World Cup) - 1
Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa, Sorloth, Haaland
Trực tiếp bóng đá Na Uy - Senegal: Tiếp đà thăng hoa (World Cup) - 1
Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, I.Gueye, P.Gueye, Sarr, Camara, Mane, Jackson

Na Uy hướng tới vé đi tiếp sớm

Na Uy đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp ở các trận đấu chính thức. Ở trận ra quân World Cup 2026, thầy trò HLV Stale Solbakken dễ dàng đánh bại Iraq 4-1, trong đó Erling Haaland lập cú đúp để tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công.

Trước khi bước vào cuộc đối đầu đầy khó khăn với Pháp ở lượt cuối, Na Uy cần giành trọn 3 điểm trước Senegal để nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với phong độ hiện tại, đại diện Bắc Âu được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.

“Thế hệ vàng” sẵn sàng tạo khác biệt

Senegal đã để thua Pháp 1-3 ở trận mở màn và chưa cho thấy nhiều điểm nhấn trong lối chơi. Đại diện châu Phi chủ yếu dựa vào khả năng phòng ngự, tranh chấp quyết liệt và pressing nhằm hạn chế sức mạnh đối phương.

Trong khi đó, Na Uy đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. Bộ ba Martin Odegaard, Alexander Sorloth và Erling Haaland được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt, giúp Na Uy xuyên thủng hàng thủ Senegal và tiến thêm một bước dài tới vòng knock-out.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-22/06/2026 22:55 PM (GMT+7)
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