Trực tiếp bóng đá Jordan - Algeria: Đại chiến vì hy vọng (World Cup)

World Cup | 10h, 23/6 | Levi's Jordan 0 - 0 Algeria (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Jordan vs Algeria Algeria Điểm Abulaila Nasib Al-Arab Abu Hashish Al-Rawabdeh Sadeh Jamous Al-Rashdan Al-Taamari Olwan Abu Zrayq Điểm Oussama Belghali Mandi Hadjam Ait-Nouri Bentaleb Aouar Maza Mahrez Gouiri Amoura Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Jordan Jordan Algeria Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Abulaila, Nasib, Al-Arab, Abu Hashish, Al-Rawabdeh, Sadeh, Jamous, Al-Rashdan, Al-Taamari, Olwan, Abu Zrayq Oussama, Belghali, Mandi, Hadjam, Ait-Nouri, Bentaleb, Aouar, Maza, Mahrez, Gouiri, Amoura

Algeria quyết tâm đứng dậy sau cú sốc Argentina

Algeria vừa trải qua trận thua nặng nề trước đương kim vô địch Argentina trong ngày ra quân. Đại diện châu Phi gần như lép vế hoàn toàn và không thể ngăn cản sức mạnh tấn công của đối thủ, qua đó rơi xuống vị trí cuối bảng J với hiệu số -3.

Thất bại này khiến Algeria buộc phải giành kết quả tích cực ở hai lượt trận còn lại nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Cuộc đối đầu với Jordan vì thế được xem là cơ hội không thể tốt hơn để họ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Jordan sa sút, khó chống đỡ sức ép từ đối thủ

Jordan cũng trắng tay ở lượt mở màn sau thất bại trước Áo, kết quả không quá bất ngờ khi chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là khá lớn. Đáng lo hơn, Jordan đang thể hiện phong độ nghèo nàn với chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Trong khi đó, trận thua Argentina mới chỉ chấm dứt mạch 4 trận bất bại của Algeria. Với thực lực được đánh giá cao hơn, đại diện châu Phi hoàn toàn có cơ sở hướng tới một chiến thắng thuyết phục để trở lại cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo.