Trực tiếp bóng đá Jordan - Algeria: Đại chiến vì hy vọng (World Cup)
(10h, 23/6, bảng J) Algeria đứng trước cơ hội lớn để tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại bảng J khi chỉ phải chạm trán Jordan, đội bóng cũng đang sa sút nghiêm trọng về phong độ.
World Cup | 10h, 23/6 | Levi's
Điểm
Abulaila
Nasib
Al-Arab
Abu Hashish
Al-Rawabdeh
Sadeh
Jamous
Al-Rashdan
Al-Taamari
Olwan
Abu Zrayq
Điểm
Oussama
Belghali
Mandi
Hadjam
Ait-Nouri
Bentaleb
Aouar
Maza
Mahrez
Gouiri
Amoura
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Algeria quyết tâm đứng dậy sau cú sốc Argentina
Algeria vừa trải qua trận thua nặng nề trước đương kim vô địch Argentina trong ngày ra quân. Đại diện châu Phi gần như lép vế hoàn toàn và không thể ngăn cản sức mạnh tấn công của đối thủ, qua đó rơi xuống vị trí cuối bảng J với hiệu số -3.
Thất bại này khiến Algeria buộc phải giành kết quả tích cực ở hai lượt trận còn lại nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Cuộc đối đầu với Jordan vì thế được xem là cơ hội không thể tốt hơn để họ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.
Jordan sa sút, khó chống đỡ sức ép từ đối thủ
Jordan cũng trắng tay ở lượt mở màn sau thất bại trước Áo, kết quả không quá bất ngờ khi chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là khá lớn. Đáng lo hơn, Jordan đang thể hiện phong độ nghèo nàn với chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.
Trong khi đó, trận thua Argentina mới chỉ chấm dứt mạch 4 trận bất bại của Algeria. Với thực lực được đánh giá cao hơn, đại diện châu Phi hoàn toàn có cơ sở hướng tới một chiến thắng thuyết phục để trở lại cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo.
Mỹ Tiền vệ Matias Galarza nhặt đồng hồ của trọng tài Ivan Barton rồi đeo lên tay trong trận Paraguay thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 ở World Cup 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/06/2026 22:55 PM (GMT+7)