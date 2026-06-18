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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Ghana - Panama: Trông chờ vào sao Man City (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026

(6h, 18/6, lượt trận mở màn bảng L) Semenyo, ngôi sao thuộc biên chế Man City sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của "Những ngôi sao đen"Ghana ở trận ra quân World Cup.

   

World Cup | 6h, 18/6 | SVĐ BMO Field

Ghana
Trực tiếp bóng đá Ghana - Panama: Trông chờ vào sao Man City (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Ghana - Panama: Trông chờ vào sao Man City (World Cup) - 1
Panama
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Ghana - Panama: Trông chờ vào sao Man City (World Cup) - 1
Asare, Peprah Oppong, Adjetey, Opoku, Mensah, Sibo, Owusu, Yirenkyi, Semenyo, Ayew, I.Williams
Trực tiếp bóng đá Ghana - Panama: Trông chờ vào sao Man City (World Cup) - 1
Mejia, Andrade, Harvey, Ramos, Murillo, Martinez, Godoy, Davis, Diaz, Rodriguez, Waterman

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

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-17/06/2026 22:52 PM (GMT+7)
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