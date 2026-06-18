Trực tiếp bóng đá Ghana - Panama: Trông chờ vào sao Man City (World Cup)
(6h, 18/6, lượt trận mở màn bảng L) Semenyo, ngôi sao thuộc biên chế Man City sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của "Những ngôi sao đen"Ghana ở trận ra quân World Cup.
World Cup | 6h, 18/6 | SVĐ BMO Field
Ghana
0 - 0
Panama
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Đội hình dự kiến:
Ghana vs Panama
Điểm
Asare
Peprah Oppong
Adjetey
Opoku
Mensah
Sibo
Owusu
Yirenkyi
Semenyo
Ayew
I.Williams
Điểm
Mejia
Andrade
Harvey
Ramos
Murillo
Martinez
Godoy
Davis
Diaz
Rodriguez
Waterman
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Ghana Panama
Sút khung thành
0
0
Thời gian kiểm soát bóng
0
0
Phạm lỗi
0
0
Thẻ vàng
0
0
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
0
Phạt góc
0
0
Cứu thua
0
0
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đội hình dự kiến:
Asare, Peprah Oppong, Adjetey, Opoku, Mensah, Sibo, Owusu, Yirenkyi, Semenyo, Ayew, I.Williams
Mejia, Andrade, Harvey, Ramos, Murillo, Martinez, Godoy, Davis, Diaz, Rodriguez, Waterman
Siêu sao người Argentina vẫn khiến tất cả phải ngỡ ngàng ở tuổi 38 không chỉ bởi khả năng ghi bàn thượng thặng mà còn bởi khả năng hoạt động khắp mặt...
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/06/2026 22:52 PM (GMT+7)