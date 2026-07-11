Nhận định bóng đá Na Uy – Anh: "Tam sư" với nhiệm vụ giải mã "ngựa ô" (World Cup)

Cuộc đối đầu thú vị giữa Anh và Na Uy

Một trong những cặp đấu thú vị nhất ở vòng tứ kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa ĐT Na Uy và ĐT Anh. Cuộc đối đầu này có rất nhiều điểm thú vị từ lịch sử cho tới hiện tại. Ngay khi biết Na Uy gặp Anh ở tứ kết, nhiều người đã nhắc về cuộc chiến giữa người Viking (Na Uy ngày nay) và người Anglo Saxon (Anh ngày nay) từ cách đây hơn 1.000 năm.

Phong độ của Na Uy và Anh tại World Cup 2026

Viking từng đánh chiếm vùng đất bây giờ là Anh Quốc trong hơn 300 năm và người Anglo Saxon phải tới tận năm 1066 mới có thể giành lại độc lập sau trận Stamford Bridge lịch sử.

Cũng là lịch sử nhưng gần hơn, ĐT Anh là khách quen của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ không tham dự 3 lần đầu tiên và chỉ lỡ hẹn đúng 3 lần vào các năm 1974, 1978 và 1994.

Trong khi đó, ĐT Na Uy mới chỉ có 4 lần dự World Cup kể cả năm 2026. Lần gần nhất họ được tận hưởng không khí này là năm 1998, tức là cách đây 28 năm. Một điểm đáng chú ý nữa là ĐT Anh đã từng vô địch World Cup vào năm 1966, trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên Na Uy tiến tới vòng tứ kết.

Đan xen với những lát cắt của lịch sử là cuộc chiến rất thú vị trên sân. Những cầu thủ hay nhất trên sân của Na Uy vào lúc này là Erling Haaland, Martin Odegaard hay Oscar Bobb, Sander Berge đều đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Điều này có nghĩa là các cầu thủ Na Uy không lạ gì các cầu thủ Anh và ngược lại cũng như vậy.

Thú vị hơn nữa là hai cầu thủ hay nhất của Anh lúc này là Harry Kane và Jude Bellingham lại không thi đấu trong nước khi lần lượt khoác áo Bayern Munich (Đức) và Real Madrid (Tây Ban Nha). Còn bây giờ, hãy cùng nhìn lại hành trình của hai đội tại World Cup 2026.

Na Uy hóa thân thành “ngựa ô”

Trước khi giải đấu bắt đầu, Na Uy không được đánh giá cao bằng nhiều đội bóng khác, dù có chân sút cự phách Erling Haaland trong đội hình. Tuy nhiên, họ dần dần chứng minh được đẳng cấp thực sự của mình.

Na Uy đang là "ngựa ô" đích thực của giải đấu

Sau 5 trận đấu, họ thắng 4 và thua 1. Trận thua thảm 1-4 trước ĐT Pháp thực ra không mang nhiều ý nghĩa khi Na Uy chủ động cất toàn bộ trụ cột đi. Lần ra sân gần nhất, họ khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chơi thậm chí có phần lấn lướt trước ĐT Brazil và giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Bản thân Haaland thừa nhận họ không nghĩ mình đi xa được đến vậy. Na Uy bỗng hóa “ngựa ô” tại World Cup 2026 từ lúc nào không hay. Nhưng rõ ràng, đại diện tới từ Bắc Âu phải có thực lực mới có thể tiến tới tứ kết.

ĐT Anh vẫn để lại nhiều nỗi lo

ĐT Anh được coi là một trong những ứng viên cho chức vô địch tại World Cup 2026 với đội hình chất lượng cùng ông thầy nhiều toan tính, Thomas Tuchel. Thế nhưng, “Tam sư” lại khiến người hâm mộ vẫn lo lắng, dù họ chưa thua một trận nào.

ĐT Anh khiến người hâm mộ lo lắng

Trận hòa trước Ghana, chiến thắng nhọc nhằn trước Congo và gần nhất là thoát hiểm trước đồng chủ nhà Mexico ở vòng 1/8 là những minh chứng rõ ràng nhất. Có trận ĐT Anh công rất kém, có lúc hàng thủ của họ lại mắc sai lầm không đáng có. Tựu chung lại, “Tam sư” vẫn cho thấy sự phập phù, thiếu chắc chắn của mình.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận họ đang có những cá nhân xuất sắc và có thể thay đổi cục diện trận đấu bất kỳ lúc nào. Đó chính là sự nguy hiểm của ĐT Anh. Trước khi Bellingham có liên tiếp 2 bàn thắng, Mexico đang là đội có thế trận chủ động hơn nhưng “Tam sư” chỉ cần 2 pha tấn công chớp nhoáng là có bàn thắng.

Rõ ràng Anh là đội bóng có thực lực chỉ là phong độ của họ không được ổn định mà thôi.

Lịch sử đối đầu

Mặc dù cùng ở châu Âu nhưng ĐT Anh và ĐT Na Uy mới chỉ đụng độ 12 lần và trong đó có tới 8 lần là hai đội thi đấu giao hữu. Từ năm 1937 tới năm 1980, ĐT Anh toàn thắng 5 lần khi đối đầu với ĐT Na Uy, ghi ít nhất 4 bàn/trận và chiến thắng đậm nhất là 6-0.

Thành tích đối đầu của ĐT Na Uy và ĐT Anh

ĐT Na Uy có lần đầu tiên thắng ĐT Anh là tháng 9/1981 trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Kể từ đây, họ có thêm 1 trận thắng và 3 trận hòa trước “Tam sư”. Hai lần đối đầu gần nhất, ĐT Anh giành chiến thắng đều với tỉ số 1-0. 5 lần đối đầu gần nhất, cả hai đội chỉ ghi được tổng cộng 4 bàn thắng.

Cầu thủ chủ chốt

ĐT Na Uy

Erling Haaland: Số 9 chắc chắn là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình ĐT Na Uy vào lúc này. Phong cách chơi của Haaland không có nhiều thay đổi so với lúc chơi cho Man City. Cầu thủ này ít chạm bóng, hầu như di chuyển trong vòng cấm đối thủ và chờ đợi thời cơ.

Mặc dù hậu vệ đối thủ biết nhưng Haaland vừa cao to lại nhanh nhẹn, chưa kể đến khả năng dứt diểm đa dạng nên việc kèm cầu thủ này rất khó. Không lạ khi Haaland đã có 7 bàn tại World Cup 2026 dù mới đá 4 trận.

Martin Odegaard: Tiền vệ đang chơi Arsenal chính là “nhạc trưởng” của ĐT Na Uy vào lúc này. So với ở CLB, tầm ảnh hưởng Odegaard to lớn hơn. Cầu thủ này có kỹ năng tốt kèm theo nhãn quang độc đáo. Chỉ cần khoảng trống là Odegaard sẽ tung ra những đường chuyền rất sắc sảo.

ĐT Anh

Harry Kane: Đây có thể nói là tiền đạo toàn diện bậc nhất tại World Cup 2026. Không chỉ biết săn bàn trong vòng cấm, Harry Kane còn biết lui về sắm vai cầu nối cho những đường lên bóng. Thậm chí, Kane còn sẵn sàng sắm vai “chim mồi” cho đồng đội băng lên ghi bàn. Tốc độ bị ảnh hưởng bởi tuổi tác nhưng Kane lúc này trở nên đáng sợ với kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao lâu năm. Cầu thủ này biết lúc nào cần xuất hiện ở đâu để có thể tạo ra bàn thắng.

Haaland và Kane là "đầu tàu" trên hàng công của Na Uy và Anh

Jude Bellingham: Trước khi giải đấu bắt đầu, nhiều người lo ngại về vị trí của Bellingham tại ĐT Anh. Cầu thủ đã trải qua mùa giải không tốt cùng Real Madrid. Tuy nhiên, Bellingham càng chơi càng hay tại World Cup 2026 trong vai trò số 10 của ĐT Anh. Cầu thủ người Anh chịu khó di chuyển rộng và sẵn sàng xâm nhập vòng cấm bất kỳ lúc nào khi cần thiết.

Tương quan lực lượng giữa đôi bên

Đây sẽ là trận đấu rất thú vị nhưng về mặt lực lượng, ĐT Anh vẫn nhỉnh hơn so với ĐT Na Uy. Mặc dù đại diện tới từ Bắc Âu có nhiều cầu thủ chơi tại Ngoại hạng Anh nhưng đặt lên bàn cân, nhiều vị trí của Na Uy không thể bằng so với đối thủ.

Đôi bên đều có vấn đề nhất định ở vị trí trung vệ trong khi Haaland và Kane đều là những tiền đạo đẳng cấp. Thực ra Haaland từng bị hậu vệ Ngoại hạng Anh “bắt chết” không ít lần nhưng họ phải đánh đổi lại bằng thế trận. ĐT Anh đương nhiên là không muốn điều đó xảy ra.

Một điểm đáng chú ý khác là tình trạng của Guehi và Rice, hai cầu thủ trong đội hình chính của HLV Thomas Tuchel. Nếu có 2 cầu thủ này, ĐT Anh sẽ đá khác, còn nếu không, họ sẽ đổi bài để phù hợp với tình hình thực tế.

Dự đoán thế trận

Mặc dù không gặp nhau kể từ năm 2014 tới nay nhưng rõ ràng ĐT Anh và Na Uy sẽ chẳng lạ gì nhau. Bởi vậy, những phút đầu tiên sẽ là thế trận giằng co. Trận đấu sẽ chỉ thực sự hấp dẫn khi một bên có được bàn mở tỉ số.

Lợi thế ở khu trung tuyến có thể giúp ĐT Anh chuyển đổi trạng thái rất nhanh nên Tuchel lựa chọn lối chơi mời Na Uy tấn công trước là điều có thể được tính đến. Nếu Na Uy có bàn thắng từ sớm, trận đấu sẽ rất tưng bừng. Tuy nhiên, khả năng này hơi khó xảy ra bởi đôi bên sẽ cố gắng thận trọng nhất có thể.

Giống như trận đấu với Brazil, những đòn tấn công sắc bén mới được đôi bên sử dụng nhiều hơn. Việc chỉ phải chơi 90 phút rõ ràng là đỡ tốn sức hơn 120 phút hoặc có thể lâu hơn nữa. Khả năng hai đội đều ghi bàn là khá cao nhưng ĐT Anh sẽ là đội giành chiến thắng và giành quyền đi tiếp.

Dự đoán tỉ số: ĐT Anh 2-1 ĐT Na Uy

Đội hình dự kiến

ĐT Na Uy: Nyland, Wolfe, Lysaker Heggem, Ryerson, Berg, Odegaard, P. Berg, Schjelderup, Nusa, Haaland

ĐT Anh: Pickford, Spence, Stones, Konsa, O’Reilly, Anderson, Eze, Bellingham, Saka, Gordon, Kane