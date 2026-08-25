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Mourinho bất ngờ dỗ dành Vinicius: “Người đặc biệt” cao tay ấn, “nhất tiễn hạ tam điêu”

Sự kiện: La liga 2026-27 Real Madrid

Jose Mourinho vừa tung đòn tâm lý đầu tiên vào phòng thay đồ Real Madrid và nhiều khả năng sẽ đem lại kết quả rất tốt.

  

Mourinho bất ngờ dỗ dàng  Vinicius Junior

Real Madrid vừa có màn ra mắt La Liga không quá suôn sẻ khi suýt bị Espanyol cầm hòa. Mbappe, Bellingham, Vinicius Junior hay sau đó là Diomande đều thi đấu chỉ ở mức tạm được và còn xa mới đạt được kỳ vọng về “bộ tứ siêu đẳng” tại sân Bernabeu.

Jose Mourinho tìm điểm đột phá từ Vinicius Junior

Jose Mourinho tìm điểm đột phá từ Vinicius Junior

Ngay từ khi nhậm chức, Jose Mourinho đã được giao bài toán cực khó là làm sao để bình ổn phòng thay đồ. Ông thầy người Bồ Đào Nha hiểu được mức độ gian nan của vấn đề nhưng cũng sớm “tung chiêu” để chứng tỏ năng lực của mình.

Theo nguồn tin thân cận với Real Madrid, “Người đặc biệt” đã nói chuyện riêng với Vinicius Junior ngay sau khi trận đấu với Espanyol kết thúc. Cầu thủ người Brazil chơi không tốt trong trận đấu này và đa phần đều nghĩ rằng Jose Mourinho sẽ “sạc” tiền đạo này một trận ra trò theo đúng phong cách của ông thầy người Bồ Đào Nha.

Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Jose Mourinho lại đóng vai “người tốt” khi cho rằng Vinicius Junior đang bị gây áp lực từ khán đài với những tiếng la ó của CĐV đối thủ. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý thi đấu của tiền đạo người Brazil và Mourinho thấu hiểu điều đó.

Không những vậy, Mourinho còn tán dương lối chơi sẵn sàng cầm bóng đột phá ở biên của Vinicius Junior. Ông thầy người Bồ Đào Nha nói rằng ông cần các tiền đạo cánh của mình làm như vậy để quấy phá hàng sau của đối thủ. Vinicius Junior nên tiếp tục mạnh dạn cầm bóng.

Đòn tâm lý "nhất tiễn hạ tam điêu" của "Người đặc biệt"

Đây có thể nói là bài tâm lý cực hay của Jose Mourinho. Vinicius Junior nổi tiếng là “khó chiều” nhất và phong độ trồi sụt theo cảm xúc. Thế nhưng, cầu thủ người Brazil lại chính là điểm dễ đột phá nhất bởi chỉ cần Vinicius Junior vui, tiền đạo này có thể tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu.

Vinicius Junior vốn là trọng điểm cần được bồi dưỡng tại Real Madrid bởi cầu thủ này mới gia hạn hợp đồng. Bởi vậy, chiều lòng tiền đạo này cũng là chiều lòng chủ tịch Florentino Perez. Đó là một mục tiêu khác mà Mourinho hướng tới.

Không những vậy, các cầu thủ Real Madrid cũng sẽ nhìn từ trường hợp của Vinicius Junior để xem xét lại bản thân. Mourinho sẵn sàng “dỗ dành” tiền đạo người Brazil để cầu thủ này tìm được phong độ tốt nhất. Một đòn tâm lý khác của “Người đặc biệt” nhằm mục đích giúp các học trò thi đấu hay nhất có thể.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2026 11:56 AM (GMT+7)
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