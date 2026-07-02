Tổng thống Cape Verde dự đoán sốc: “Chúng tôi sẽ thắng Argentina 1-0"

Tổng thống Cape Verde dự đoán sốc về trận đấu với Argentina

"Tôi tin Cape Verde có thể đánh bại Argentina với tỷ số 1-0", Tổng thống Cape Verde Jose Maria Neves chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với BBC.

"Chúng tôi bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng. Khi không ai đặt nhiều kỳ vọng vào một đội bóng, nhưng chính đội bóng đó lại sở hữu khát khao chiến thắng mãnh liệt, thì mọi điều đều có thể xảy ra. Một quốc gia nhỏ như Cape Verde cần luôn nỗ lực để làm được điều đó – liên tục tạo nên những bất ngờ cho cả thế giới", ông nói.

Những phát biểu này được đưa ra trước cuộc đối đầu giữa Cape Verde và Argentina tại vòng 1/16 World Cup 2026, diễn ra vào thứ Bảy trên sân ở Miami.

Hiện hai đội cách nhau tới 63 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Argentina đang giữ vị trí số 1 thế giới, trong khi Cape Verde đứng thứ 13 tại châu Phi.

Cape Verde liệu có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026. Ảnh: AP.

Ở lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup, quốc đảo gồm 10 hòn đảo trên Đại Tây Dương đã đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia có quy mô dân số nhỏ nhất từng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Cape Verde mở màn giải đấu bằng trận hòa không bàn thắng đầy ấn tượng trước Tây Ban Nha, trong đó thủ môn 40 tuổi Vozinha trở thành người hùng với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Sau đó, họ tiếp tục cầm hòa nhà vô địch thế giới hai lần Uruguay với tỷ số 2-2.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, Cape Verde tiếp tục hòa Saudi Arabia 0-0, qua đó giành vị trí nhì bảng H sau khi Tây Ban Nha đánh bại Uruguay.

Phần thưởng dành cho họ là cuộc chạm trán với Argentina của Lionel Messi, nhưng Cape Verde đang ngày càng tạo dựng được danh tiếng là đội bóng có khả năng khiến những đối thủ mạnh hơn phải gặp rất nhiều khó khăn.

"Đội tuyển Cape Verde có 100% niềm tin, 100% hy vọng và sẽ chiến đấu đến những giọt mồ hôi cuối cùng vì màu cờ sắc áo. Vì thế, chúng tôi cũng có 100% cơ hội để đánh bại Argentina", Tổng thống Neves khẳng định.

"Chúng tôi đến với World Cup này để viết nên số phận của chính mình, và số phận đó là được đối đầu với những nhà vô địch."

"Vì vậy, chúng tôi sẽ bước vào cuộc đối đầu với Argentina và Lionel Messi bằng đúng tinh thần ấy: cùng một quyết tâm, cùng một ý chí và khát vọng giành chiến thắng để tiến vào vòng đấu tiếp theo", ông nhấn mạnh.