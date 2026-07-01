Xác định 3 cặp đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026: Pháp hẹn Argentina ở chung kết?

Xác định 3 cặp đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026

Trận đấu sớm nhất của vòng 1/16 World Cup 2026 trong ngày 1/6 là giữa Na Uy với Bờ Biển Ngà. Na Uy sớm vượt lên dẫn trước nhờ siêu phẩm sút xa của Antonio Nusa. Tới hiệp 2, những nỗ lực dồn ép liên tục của Bờ Biển Ngà được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 74. Từ một pha phối hợp bên cánh trái, Amad Diallo đi bóng loại bỏ các cầu thủ Na Uy trước khi dứt điểm chéo góc chính xác, gỡ hòa 1-1.

Bàn thua khiến Na Uy chịu sức ép lớn trong phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, ở thời điểm khó khăn nhất, Erling Haaland đã xuất hiện. Phút 86, Patrick Berg thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Haaland băng vào đặt lòng cận thành, đưa Na Uy vượt lên dẫn 2-1.

Niềm vui của các cầu thủ Pháp. Ảnh: AP.

Thắng 2-1, Na Uy giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026 và đối thủ của họ sẽ là Brazil - đội đã loạt Nhật Bản ở trận đấu trước đó.

Ít giờ sau, Pháp bước ra sân gặp Thuỵ Điển. Thầy trò HLV Didier Deschamps tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có chiến thắng cách biệt 3-0 trong một trận đấu mà đoàn quân áo lam kiểm soát hoàn toàn thế trận. Kylian Mbappé trở thành ngôi sao sáng nhất với cú đúp, trong khi Bradley Barcola ghi bàn còn lại để khép lại một chiến thắng thuyết phục.

Chiến thắng vùi dập trước Thuỵ Điển giúp Pháp có vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 và sẽ đụng Paraguay - đội đã loại Đức.

Nhiều chuyên gia dự đoán, với những gì đã thể hiện, Pháp hoàn toàn có thể tiến sâu lại giải, thậm chí vào chung kết, nơi họ có thể tái ngộ Argentina. Tất nhiên, để làm được điều đó, ngoài việc cần phải đánh bại Paraguay ở vòng kế tiếp, Mbappé và các đồng đội còn cần phải loại những đối thủ tiềm năng như Morocco, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mỹ, Bỉ...

Trước đó, trong ngày thi đấu 30/7, một cặp đấu ở vòng 1/8 World Cup 2026 đã được xác định, đó là Canada sẽ đụng Morocco. Canada có chiến thắng 1-0 trước Nam Phi bằng bàn thắng muộn ở trận đấu thuộc vòng 1/16, còn Morocco hạ gục Hà Lan trên chấm luân lưu 11m sau khi 2 đội hoà 1-1 trong 120 phút thi đấu.