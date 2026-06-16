Havertz, Ayari và Balogun dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng World Cup 2026

Sau những ngày thi đấu đầu tiên của FIFA World Cup 2026, cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày Vàng - phần thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu - đã bắt đầu nóng lên với sự xuất hiện của ba ứng viên sáng giá.

Folarin Balogun

Tiền đạo Folarin Balogun là người tạo dấu ấn đầu tiên khi lập cú đúp trong hiệp một, góp công lớn giúp đội tuyển Mỹ đánh bại Paraguay 4-1 ở trận ra quân bảng D. Chân sút 25 tuổi đang khoác áo Monaco cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ hai bàn thắng trở lên cho tuyển Mỹ trong một trận đấu World Cup kể từ năm 1930.

Kai Havertz

Không chịu kém cạnh, Kai Havertz khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công tuyển Đức bằng cú đúp trong chiến thắng đậm 7-1 trước Curaçao ở bảng E. Màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao Arsenal góp phần giúp “Cỗ xe tăng” gửi lời cảnh báo tới các đối thủ ngay từ trận đấu đầu tiên.

Trong khi đó, tiền vệ Yasin Ayari trở thành bất ngờ thú vị của giải đấu khi tỏa sáng với hai pha lập công trong chiến thắng 5-1 của Thụy Điển trước Tunisia. Cú đúp của cầu thủ trẻ này giúp Thụy Điển có màn khởi đầu thuận lợi và đưa Ayari vào nhóm dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Yasin Ayari

Dù vậy, cuộc đua Chiếc giày Vàng vẫn còn ở giai đoạn rất sớm. Nhiều đội tuyển trong số 48 đại diện góp mặt tại World Cup 2026 vẫn chưa thi đấu trận mở màn, đồng nghĩa hàng loạt chân sút hàng đầu thế giới vẫn còn nguyên cơ hội bứt phá.

Với việc vòng bảng mới chỉ bắt đầu, danh sách ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới hứa hẹn sẽ còn liên tục thay đổi trong những ngày và tuần tới, khi những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới lần lượt xuất trận.