Tin nóng bóng đá World Cup 9/7: FIFA bác đơn kháng cáo của Pháp về Olise

FIFA bác đơn kháng cáo của Pháp về Olise

FIFA đã quyết định giữ nguyên thẻ vàng dành cho Michael Olise ở trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup, qua đó bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF).

Tình huống xảy ra trong thời gian bù giờ của trận đấu giữa Pháp và Paraguay ở vòng 1/8, trận đấu mà đội bóng áo lam giành chiến thắng 1-0. Olise phải nhận thẻ vàng sau pha tranh cãi với cầu thủ Paraguay Matias Galarza. FFF cho rằng Olise không hề có tác động vào đối phương nên đề nghị hủy thẻ vàng, nhưng FIFA không chấp nhận yêu cầu này.

Olise phải nhận thẻ vàng trước Paraguay ở vòng 1/8 World Cup

Quyết định của FIFA tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về tính nhất quán trong các tiêu chí kỷ luật của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới, đặc biệt sau vụ việc liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ. Trước đó, chiếc thẻ đỏ dành cho Balogun đã được hủy trước trận đấu tiếp theo, quyết định gây nhiều tranh cãi và làm xuất hiện những đồn đoán trên mạng xã hội rằng nó chịu ảnh hưởng từ một cuộc điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Như vậy, Olise sẽ đối mặt nguy cơ bị treo giò ở vòng bán kết nếu phải nhận thêm 1 thẻ vàng trong trận tứ kết với Morocco.

Sao Thụy Sĩ hào hứng đối đầu Messi

Zeki Amdouni tỏ ra đầy hài hước khi nói về màn so tài giữa Thụy Sĩ và Argentina ở tứ kết World Cup 2026. Tuyển thủ Thụy Sĩ chia sẻ đầy hóm hỉnh trên tài khoản Snapchat: "Tôi sẽ được thi đấu với Messi, vậy là có thể giải nghệ rồi".

Phát biểu này không khiến những người hiểu rõ câu chuyện của Amdouni cảm thấy bất ngờ. Tiền đạo 25 tuổi từng tiết lộ anh lớn lên với thần tượng là Cristiano Ronaldo, nhưng sau đó hoàn toàn bị chinh phục bởi thiên tài Lionel Messi.

Tại World Cup 2026, Amdouni đã ra sân 3 trận, đều từ băng ghế dự bị. Giờ đây, anh có cơ hội lần đầu tiên trong sự nghiệp đối đầu với thần tượng mà mình ngưỡng mộ từ thời niên thiếu.

Croatia chính thức chia tay HLV Dalic

Liên đoàn bóng đá Croatia (HNS) đã chính thức xác nhận HLV trưởng Zlatko Dalic rời cương vị dẫn dắt đội tuyển nước này sau 9 năm đầy thành công. Trong nhiệm kỳ của mình, Dalic đã đưa Croatia vươn mình trở thành một trong những đội tuyển quốc gia được đánh giá cao nhất của bóng đá thế giới.

Ông giúp Croatia giành ngôi á quân World Cup 2018, đoạt hạng ba tại World Cup 2022 và vào chung kết Nations League 2023. Những thành tựu đó giúp Dalic được xem là một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Croatia.

Huyền thoại Pháp ủng hộ Tchouameni đến MU

Huyền thoại người Pháp Marcel Desailly cho rằng Aurelien Tchouameni nên nghiêm túc cân nhắc việc gia nhập MU nếu có cơ hội. Tiền vệ của Real Madrid vẫn liên tục được liên hệ với sân Old Trafford. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Real Madrid sẽ chỉ chấp nhận để anh ra đi nếu nhận được lời đề nghị vượt mốc 85 triệu bảng.

Chia sẻ với Sportscasting.com, Desailly nói: "MU vẫn là một CLB khổng lồ, một tên tuổi lớn. Đó có thể là một bước đi tốt cho cậu ấy, giống như khi Raphael Varane rời Real Madrid để đến MU trước đây. Vậy thì tại sao không? Tôi sẽ khuyến khích cậu ấy thử sức và trải nghiệm Premier League".

Crystal Palace “trói chân” Kamada

Trang chủ Crystal Palace xác nhận tiền vệ Daichi Kamada đã ký hợp đồng mới, có thời hạn đến mùa hè năm 2027.

Kể từ khi gia nhập Crystal Palace từ Lazio vào năm 2024, tuyển thủ Nhật Bản đã trở thành nhân tố quan trọng tại Selhurst Park. Anh ra sân 89 trận, góp công giúp đội bóng thành London giành chức vô địch FA Cup và Conference League.

Chủ tịch Steve Parish của Crystal Palace dành nhiều lời khen cho những đóng góp của Kamada cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong khi đó, tiền vệ 29 tuổi gửi thông điệp tới người hâm mộ Crystal Palace: "Chúng tôi sẽ giành thêm một danh hiệu nữa".

Kamada sẽ có quãng nghỉ ngắn sau hành trình cùng đội tuyển Nhật Bản tại World Cup trước khi trở lại hội quân cùng Crystal Palace để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải.