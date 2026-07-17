Tin nóng bóng đá World Cup 17/7: Cầu thủ Argentina có bị FIFA cấm đá chung kết?

FIFA ra quyết định về khả năng cấm cầu thủ Argentina đá chung kết

Sau chiến thắng ngược dòng trước tuyển Anh ở bán kết, một số cầu thủ Argentina đã cầm một biểu ngữ có dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" (tạm dịch: "Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina"). Trong số những cầu thủ xuất hiện cùng biểu ngữ có Lisandro Martinez (MU), Enzo Fernandez (Chelsea) và Giovani Lo Celso, cựu tiền vệ Tottenham.

Các cầu thủ Argentina ăn mừng với biểu ngữ gây tranh cãi

Biểu ngữ này nhắc đến cuộc chiến Falklands kéo dài 74 ngày vào năm 1982 giữa Argentina và Vương quốc Anh nhằm tranh chấp chủ quyền quần đảo Falklands (Argentina gọi là Malvinas). Cuộc xung đột khiến 255 binh sĩ Anh và 649 quân nhân Argentina thiệt mạng.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, FIFA sẽ mở cuộc điều tra thông qua Ủy ban Kỷ luật để xác định hình thức xử phạt đối với Argentina. Các án phạt có thể bao gồm phạt tiền hoặc treo giò, nhưng sẽ chỉ được áp dụng sau khi World Cup kết thúc, đồng nghĩa các cầu thủ liên quan vẫn đủ điều kiện thi đấu ở trận chung kết gặp Tây Ban Nha.

Đài phát thanh COPE của Tây Ban Nha cũng cho biết FIFA sẽ tiến hành điều tra và áp dụng các quy định hiện hành. Dù những người liên quan có thể bị xử phạt, họ sẽ không bị cấm tham dự trận chung kết, bởi mọi chế tài chỉ có hiệu lực sau khi giải đấu khép lại.

Trong khi đó, tờ Clarin của Argentina nhận định khả năng FIFA áp dụng án treo giò là không cao, bởi hình thức kỷ luật này thường chỉ được sử dụng trong những trường hợp bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.

Tuchel được bênh vực sau trận thua Argentina

Cựu tuyển thủ Anh Andros Townsend đã lên tiếng bảo vệ quyết liệt HLV Thomas Tuchel sau thất bại đau đớn 1-2 của "Tam sư" trước Argentina ở bán kết World Cup.

"Đó không phải lỗi của Tuchel. Nếu chúng ta không thắng nổi một pha không chiến nào từ những quả tạt vào vòng cấm, thì không thể đổ lỗi cho HLV được", Townsend khẳng định.

Tielemans tiết lộ lý do đến MU

Youri Tielemans khẳng định việc chuyển từ Aston Villa sang MU là một bước tiến lớn trong sự nghiệp, đồng thời chia sẻ lý do lựa chọn gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi gia nhập MU, tuyển thủ Bỉ cho biết: "Tôi nghĩ đây là một bước tiến lớn đối với bản thân. CLB đang ở trong một vị thế rất tốt và tôi cảm nhận được tham vọng rất lớn từ đội bóng. Tôi đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, năm nay 29 tuổi và sẵn sàng bứt phá.

Tôi đã sẵn sàng cho bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp. Đó là lý do đây là CLB hoàn hảo dành cho tôi. Tôi cũng cảm nhận được tham vọng của đội bóng. Họ muốn giành chiến thắng và hy vọng sẽ thể hiện thật tốt trên sân. Đó là lý do tôi quyết định đến đây".

Real Madrid không chịu đáp ứng yêu sách của Vinicius

Theo nhà báo Ramon Alvarez De Mon, khoảng cách giữa đề nghị của Real Madrid và mức lương mà Vinicius yêu cầu vẫn còn khá lớn. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đã đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 20 triệu euro tiền lương ròng mỗi mùa, trong khi phía đại diện của Vinicius mong muốn một con số cao hơn đáng kể.

Nguồn tin cho biết hai bên hiện còn chênh lệch từ 6 đến 10 triệu euro, và dù các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, vẫn chưa có bước đột phá nào. Cuộc gặp sắp tới giữa Vinicius và chủ tịch Florentino Perez được kỳ vọng sẽ mang tính quyết định, giúp xác định liệu hai bên có thể thu hẹp khoảng cách để tiến tới một thỏa thuận hay không. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc gia hạn đã được thống nhất, khi quá trình đàm phán chỉ mới bước vào giai đoạn then chốt.

Szoboszlai chuẩn bị gia hạn với Liverpool

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền vệ Dominik Szoboszlai đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Liverpool. Romano cho biết hai bên đã thống nhất bằng lời nói và hiện chỉ còn hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi Szoboszlai chính thức đặt bút ký hợp đồng mới cũng như Liverpool đưa ra thông báo chính thức.