Messi có thêm kỷ lục tại World Cup, gửi tặng món quà tri ân tới Maradona

Lionel Messi lại một lần nữa tạo nên ma thuật trên sân cỏ với cú đúp kiến tạo trong những phút cuối trong trận bán kết với ĐT Anh tại World Cup 2026. Với chiến thắng nghẹt thở này, Lionel Messi chính thức trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử thi đấu 3 trận chung kết World Cup. Trước đó, Cafu làm được vào các năm 1994, 1998 và 2002.

Messi nhớ tới Maradona sau chiến thắng trước ĐT Anh tại World Cup

Huyền thoại người Brazil đã giành chiến thắng trong 2/3 trận chung kết ấy và Messi cũng có cơ hội làm điều tương tự. Siêu sao người Argentina thất bại trong trận chung kết World Cup 2014 nhưng giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng tại Qatar cách đây 4 năm.

Nhiều người tin rằng Lionel Messi đã vĩ đại hơn Diego Maradona nhưng M10 không nghĩ như vậy. Siêu sao người Argentina đã dành tặng chiến thắng này cho vị tiền bối đáng kính. Ông từng dẫn dắt Messi tại World Cup 2010.

“Tôi chắc chắn một điều là Diego ở trên cao đang tận hưởng niềm vui cùng chúng tôi. Ngày hôm nay thực sự rất đặc biệt. Ông ấy là lá bùa hộ mệnh của chúng tôi. Tôi hy vọng ông ấy có thể tận hưởng niềm vui này. Chúng tôi muốn giành chiến thắng này gửi tới Diego Maradona. Tôi tin ông ấy sẽ hài lòng với món quà này”.

Cách đây 40 năm, tại sân Azteca ở Mexico, Diego Maradona đã tạo nên hai khoảnh khắc để đời trước ĐT Anh cũng ở bán kết World Cup. Đó là một pha độc diễn từ giữa sân mà đến bây giờ vẫn là một trong những khoảnh khắc kinh điển của World Cup, còn pha bóng còn lại là tình huống chơi bóng bằng tay để ghi bàn thắng thứ hai có tên “Bàn tay của Chúa”.

Messi sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu vô địch World Cup lần thứ hai trong sự nghiệp vào đêm ngày chủ nhật. Nếu ghi bàn, siêu sao người Argentina sẽ tiếp tục nâng cao kỷ lục ghi bàn tại các VCK World Cup. Hiện tại, kỷ lục ấy đang dừng ở con số 21 và Messi không ghi bàn trong 2 lần ra sân gần nhất.