2 sếp lớn từ chức vì HLV Pirlo, thượng tầng bóng đá Italia khủng hoảng trầm trọng

Làn sóng từ chức làm rung chuyển bóng đá Italia

Theo Sky Sport Italia, Paolo Maldini và Leonardo đã quyết định từ chức khỏi các vị trí của mình tại Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC). Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi cả hai đồng ý đảm nhận vai trò trong cuộc cải tổ lớn bộ máy quản lý đội tuyển vô địch thế giới 4 lần.

Maldini và Leonardo đồng loạt từ chức khỏi cương vị tại FIGC chỉ sau 16 ngày

Ngày 11/7, Maldini được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật của FIGC với nhiệm vụ góp phần tái thiết đội tuyển Italia sau khi đoàn quân thiên thanh không thể giành vé tham dự ba kỳ World Cup liên tiếp. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông là tìm người kế nhiệm Gennaro Gattuso, sau khi vị HLV này từ chức hồi tháng Tư. Tuy nhiên, chỉ 16 ngày sau khi nhận chức, Maldini đã quyết định từ chức. Cùng rời đi với ông là Leonardo, cựu tuyển thủ Brazil được bổ nhiệm làm cố vấn.

Pirlo rút lui, kéo theo làn sóng từ chức

Quyết định từ chức của bộ đôi tên tuổi này được đưa ra không lâu sau khi Andrea Pirlo bày tỏ sự tức giận khi bị tước cơ hội dẫn dắt đội tuyển Italia. Nguyên nhân xuất phát từ làn sóng phản đối dữ dội liên quan đến mối quan hệ thương mại giữa ông và một công ty cá cược của Nga.

Việc bổ nhiệm Pirlo ngày càng trở nên khó khả thi trong những ngày trước khi ông rút lui, khi vụ việc vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ giới truyền thông cũng như cộng đồng bóng đá Italia.

Pirlo tỏ ra vô cùng tức giận khi bị tước cơ hội dẫn dắt đội tuyển Italia

Pirlo là lựa chọn hàng đầu của Maldini cho chiếc ghế thuyền trưởng đội tuyển Italia sau khi Pep Guardiola từ chối lời tiếp cận ban đầu từ FIGC. Điều đó khiến Maldini gần như không còn nhiều phương án thay thế rõ ràng. Giờ đây, có vẻ như sự đổ vỡ của kế hoạch bổ nhiệm Pirlo đã đủ để khiến cả Maldini và Leonardo quyết định rời bỏ hoàn toàn những cương vị vừa được giao.

FIGC tiếp tục đối mặt khủng hoảng

Sự ra đi cùng lúc của Maldini và Leonardo lập tức đẩy tân chủ tịch FIGC Giovanni Malago vào tình thế khó khăn, khi liên đoàn không còn một chiến lược rõ ràng dành cho đội tuyển quốc gia ở thời điểm được xem là giai đoạn tồi tệ nhất của bóng đá Italia trong gần 40 năm qua. Malago giờ đây phải gánh vác nhiệm vụ đầy thách thức là ổn định tình hình, chỉ ít lâu sau khi chính ông tiếp quản cương vị đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá Italia.

Biến động này nối tiếp giai đoạn đầy khó khăn của bóng đá Italia, sau khi các CLB nước này bị loại sớm khỏi các cúp châu Âu ở mùa giải trước và đội tuyển quốc gia lần thứ ba liên tiếp không thể giành vé tham dự World Cup. Việc Maldini và Leonardo từ chức càng làm gia tăng cảm giác bất ổn bao trùm FIGC trong những tháng gần đây, đồng thời đặt ra dấu hỏi lớn về toàn bộ quá trình tái thiết đội tuyển Italia từ thượng tầng quản lý.

Sự chú ý chuyển sang các ứng viên thay thế

Sau khi Maldini và Leonardo không còn phụ trách quá trình tìm kiếm HLV trưởng, hàng loạt chiến lược gia tên tuổi đã được liên hệ với chiếc ghế còn bỏ trống của đội tuyển Italia, trong đó có Roberto Mancini, Antonio Conte và Thiago Motta.

Mỗi người đều sở hữu bề dày thành tích ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá Italia và châu Âu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ cái tên nào được xác nhận đã bước vào các cuộc đàm phán cụ thể với FIGC.