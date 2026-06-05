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World Cup 2026

Thông tin bảng F FIFA World Cup 2026: Cạm bẫy trên hành trình của Hà Lan

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Hà Lan

Lối chơi tấn công hiện đại, kiểm soát bóng tốt và khả năng tạo đột biến cao, Hà Lan mang theo tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026. Nhưng bảng F không phải con đường trải hoa hồng với đội bóng áo cam. Tính kỷ luật của Nhật Bản, sức mạnh của Tunisia và khả năng bùng nổ của Thụy Điển hứa hẹn tạo nên cuộc đua nghẹt thở tới lượt trận cuối cùng.

Thông tin bảng F FIFA World Cup 2026: Cạm bẫy trên hành trình của Hà Lan - 1

Thống kê ngỡ ngàng World Cup 2026: Đội tuyển nào có 25/26 cầu thủ nhập tịch?
Thống kê ngỡ ngàng World Cup 2026: Đội tuyển nào có 25/26 cầu thủ nhập tịch?

Một thống kê thú vị chỉ ra rằng có tới 1/4 số lượng cầu thủ tham dự World Cup 2026 là cầu thủ nhập tịch hoặc sinh ra ở nước ngoài.

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Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])

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-02/06/2026 11:55 AM (GMT+7)
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