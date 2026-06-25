Son Heung-min bị đẩy lên ghế dự bị, người Hàn Quốc phản ứng thế nào?

Son vào sân từ ghế dự bị.

Yonhap nhấn mạnh một chi tiết: "Kể từ khi ra mắt tại World Cup 2014, Son luôn đá chính ở sân chơi này. Đây là lần đầu tiên đội trưởng của chúng ta bị đẩy lên ghế dự bị".

HLV Hong đã có quyết định táo bạo khi đẩy Son lên ghế dự bị, người không ghi bàn ở 2 trận đấu trước đó. Đây có lẽ là quyết định sai lầm vì Hàn Quốc khởi đầu không tốt trong hiệp một.

Trang JTBC News nhận định Hàn Quốc bế tắc toàn tập trên mặt trận tấn công, phải đợi đến cuối hiệp 2 mới có cú sút đầu tiên. Trang này chỉ ra quyết định để Son dự bị là sai lầm của HLV Hong. Bởi lẽ, ở 2 trận trước, thủ quân Hàn Quốc không ghi bàn nhưng sự hiện diện của anh khiến đối phương phải để mắt đến.

Son vẫn làm tốt ở vai trò chạy chỗ, hút người, vẫn có những khoảnh khắc dứt điểm tốt, chỉ là thiếu may mắn hoặc rơi vào thế việt vị. Trên hết, với cái uy của đội trưởng, có Son trên sân, đồng đội của anh chơi tốt hơn.

Trang Xports News viết: "Chuỗi 12 trận đá chính liên tiếp của Son ở World Cup đã bị ngắt theo cách tức tưởi. HLV Hong nói rằng ông muốn giữ Son để bùng nổ cho hiệp 2 khi Nam Phi mệt mỏi nhưng quên mất rằng, trước khi Son làm được chuyện đó, hàng thủ Hàn Quốc đã sụp đổ".

Trước Nam Phi, HLV Hong bố trí hàng công với Hwang Hee-chan, Lee Kang-in và Oh Hyun-kyu. Ông lý giải về sự thay đổi này: "Tôi quyết định rằng sẽ tốt hơn cho đội và cho chính cậu ấy nếu vào sân trong hiệp hai".

Son đá chính liên tiếp 2 trận trước CH Czech và Mexico. Cựu tiền đạo Tottenham không ghi bàn và đều bị rút khỏi sân từ giữa hiệp 2. Ở trận CH Czech, khi Son ra sân, Hàn Quốc chơi tốt hơn và giành được chiến thắng ngược dòng cảm xúc. Đến trận Mexico, quyết định rút Son ra nghỉ của HLV Hong bị chỉ trích.

Hàn Quốc đã thua một trận tai hại trước Nam Phi. Từ thế chỉ cần một điểm để chắc chắn đi tiếp, đội bóng xứ kim chi giờ rơi xuống thứ 3, chỉ có ba điểm và hiệu số -1. Cửa để đại diện châu Á tiến vào knock-out với tư cách là đội hạng ba có thành tích tốt đang rất hẹp.