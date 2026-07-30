Son Heung Min lập cú đúp trong 3 phút ở trận đấu toàn sao MLS

Trận đấu thường niên MLS All Star năm nay là lần thứ 5 đội hình toàn sao của giải MLS đối đầu với đội hình toàn sao của giải VĐQG Mexico (Liga MX). Năm nay Thomas Muller và Son Heung Min là 2 danh thủ đáng chú ý được góp mặt, trong khi Lionel Messi do vừa dự World Cup nên không thi đấu dù anh đã được bầu dự trận này từ 2 tháng trước.

Son Heung Min ghi cú đúp trong vòng 3 phút ở trận đấu MLS All Star

Hậu vệ trái Luis Rey mở tỷ số cho các ngôi sao Liga MX chỉ sau 9 phút, nhưng từ phút 20 đến 23 Son Heung Min đã ghi liền 2 bàn đưa MLS All Stars vượt lên đều nhờ các pha kiến tạo của cựu cầu thủ Aston Villa, Carles Gil. Anh thoát xuống góc trái khá thoải mái ở bàn thứ nhất, trước khi băng vào từ tuyến hai đúng nhịp để vô-lê cận chân sau khi Gil đã thoát xuống sát đường biên ngang bên phải và trả ra.

Do là một trận đấu mang tính biểu diễn nên các cầu thủ của hai bên đều được thay ra khá sớm, Son Heung Min ra nghỉ chỉ sau 35 phút. Philip Zinckernagel ghi thêm bàn nữa cho các ngôi sao MLS ở phút 42 và sang hiệp 2 họ có thêm 1 bàn của Evander, còn đội Liga MX All Stars rút ngắn nhờ công của chân sút kỳ cựu Salomon Rondon và Paradela.

Tỷ số trận đấu: MLS All Stars 4-3 Liga MX All Stars (hiệp 1: 3-1)

Ghi bàn:

- MLS All Stars: Son Heung Min 20' 23', Zinckernagel 42', Evander 58'

- Liga MX All Stars: Rey 9', Rondon 55', Paradela 90'+1

Đội hình xuất phát:

MLS All Stars: Freese, Markanich, Tim Ream, Herrington, Moreira, Mukhtar, Bright, Carles Gil, Son Heung Min, Zinckernagel, Hall.

Liga MX All Stars: Acevedo, Rey, Ditta, Bruno Mendez, Gallardo, Lira, Montiel, Garza, Brunetta, Dominguez, Morales.