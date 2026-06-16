Soi kèo, tỷ lệ cược Pháp vs Senegal (2h00 ngày 17/6, bảng I World Cup 2026): “Gà trống” gáy vang?

Soi kèo, tỷ lệ cược Pháp vs Senegal:

Bảng I World Cup 2026 được xem là bảng đấu giàu tính cạnh tranh với sự góp mặt của Pháp, Senegal, Iraq và Na Uy. Trong cục diện ấy, trận ra quân giữa Pháp và Senegal mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một chiến thắng không chỉ giúp Les Bleus tạo lợi thế điểm số, mà còn mở ra thế chủ động trước hai lượt trận còn lại gặp Iraq và Na Uy.

Xét về đẳng cấp, Pháp vẫn là đội bóng sở hữu nền tảng vượt trội. Đội bóng của HLV Didier Deschamps bước vào giải với vị thế của một ứng viên nặng ký, từng vô địch World Cup 1998 và 2018, đồng thời sở hữu lực lượng có chiều sâu ở cả 3 tuyến. Sky Sports đã liệt kê đội hình Pháp với nhiều gương mặt chất lượng như Mike Maignan, William Saliba, Dayot Upamecano, Aurelien Tchouameni, Ousmane Dembele, Michael Olise, Marcus Thuram và Kylian Mbappe.

Pháp vs Senegal. Ảnh: FPT Play

Điểm mạnh lớn nhất của Pháp nằm ở khả năng chuyển trạng thái. Khi kiểm soát bóng, Les Bleus có thể tạo áp lực bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha phối hợp ở biên. Khi cần chơi thực dụng, họ cũng đủ kinh nghiệm để hạ nhịp, kéo đối thủ vào thế bế tắc rồi tung ra đòn quyết định bằng những pha bứt tốc của Mbappe hoặc các tình huống xâm nhập từ tuyến hai.

Senegal không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi có thể hình, tốc độ và tinh thần thi đấu rất cao. Đội hình của họ có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mane, Ismaila Sarr và Nicolas Jackson. Senegal cũng từng vào tứ kết World Cup 2002, cho thấy đây là đội bóng có bản lĩnh ở sân chơi lớn.

Tuy nhiên, vấn đề của Senegal là họ khó duy trì sự ổn định trước các đội bóng có tốc độ xử lý cao như Pháp. Ở trận giao hữu gần nhất trước Ả Rập Xê Út, Senegal hòa 0-0 trong thế thiếu người, một kết quả cho thấy hàng công của họ vẫn cần thêm sự sắc bén trước ngày khai màn.

Kịch bản dễ hình dung là Senegal nhập cuộc thận trọng, ưu tiên đội hình thấp và chờ phản công. Nhưng nếu Pháp ghi bàn trước, thế trận sẽ rất khó cho đại diện châu Phi. Khi đó, Senegal buộc phải đẩy cao, còn Pháp lại càng có nhiều khoảng trống để khai thác.

Với chất lượng đội hình, kinh nghiệm World Cup và khả năng tạo đột biến từ nhiều vị trí, Pháp có nhiều cơ sở để giành chiến thắng trong trận mở màn. Senegal đủ sức gây khó chịu, nhưng nếu Les Bleus chơi đúng nhịp, một chiến thắng với cách biệt vừa phải là kịch bản khả thi.

Đội hình dự kiến Pháp vs Senegal:

Pháp (4-3-3): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise; Mbappe, Dembele, Doue.

Senegal (4-3-3): E.Mendy; A.Mendy, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Matar Sarr, P. Gueye, L.Camara; I.Sarr, Jackson, Mane.

Dự đoán: Pháp thắng 2-0.