ĐT Anh thắng Pháp đoạt hạng 3 World Cup: HLV Tuchel khen học trò, Mbappe tri ân HLV Deschamps

HLV Tuchel: "Chúng tôi đã tạo ra một điều đặc biệt"

HLV Thomas Tuchel không thực sự có nhiều điều để nói về trận tranh hạng 3 dù Anh thắng và có 10 bàn được ghi. Thay vào đó, ông nhìn vào toàn bộ giải đấu và cho rằng ĐT Anh đã tạo ra một hành trình đặc biệt ở World Cup 2026, khi ông có cuộc phỏng vấn sau trận.

HLV Thomas Tuchel & Jude Bellingham

"Với trận đấu này thì như 4 trận đấu khác nhau ghép lại làm một vậy, hiệp 1 điên rồ và hiệp 2 lộn xộn. Tôi nghĩ sự khác biệt giữa 1 ngày nghỉ của hai đội là khá rõ ràng. Trong những tuần qua chúng tôi đã rất mệt mỏi, nên tôi có lời khen lớn cho các cầu thủ khi họ đã can đảm đương đầu với những thách thức", ông nói.

"Chúng tôi đã phải trải qua các trận đấu trong thời tiết nóng nực, phải đá hiệp phụ, đá ở địa điểm cao hơn nhiều so với mực nước biển, v,v,,, mọi thứ đều tạo nên sự đè nặng về mặt tâm lý và tất nhiên các cầu thủ cũng có vài người đã rơi vào trạng thái suy kiệt thể lực. Có thể thấy hiệp 2 đã có người đuối sức và thậm chí chuột rút".

"Như tôi đã từng nói, tinh thần vượt khó của tập thể này là điều đáng tuyên dương. Tập thể này đã tạo ra một điều đặc biệt".

HLV Deschamps cảm ơn các cầu thủ vì màn trình diễn hiệp 2

HLV Didier Deschamps có trận đấu cuối cùng dẫn dắt ĐT Pháp và ông đã nổi cáu sau khi "Les Bleus" thủng lưới 4 bàn chỉ sau hiệp 1. Tuy nhiên các bàn thắng của Mbappe, Barcola và Dembele đã tạo ra cuộc rượt đuổi hấp dẫn ở hiệp 2, và Pháp chỉ chịu thua 4-6 sau khi Jude Bellingham tung đòn kết liễu cho ĐT Anh ở phút bù giờ.

HLV Didier Deschamps

Sau trận HLV Deschamps nói: "Hiệp 1 chúng tôi quá tệ, hiệp 2 chúng tôi có 2 cơ hội để gỡ hòa 4-4 mà không tận dụng được. Thật không may, tôi nghĩ mình đã mắc sai lầm và hiệp 1 đã không đưa ra những thay đổi cần thiết".

"Dù thua nhưng tỷ số này ít ra cũng có ý nghĩa gì đó. Tôi rất muốn về hạng 3 bởi đây là nhóm cầu thủ thuộc hàng tài năng nhất tôi đã có dip dẫn dắt. Họ đã phản ứng tích cực trong hiệp 2 và cho thấy tinh thần thi đấu khâm phục. Tôi cảm ơn nỗ lực của họ".

Hành trình ở ĐT Pháp đã khép lại và HLV Deschamps nhìn lại với sự tự hào. "Đây là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời đối với cá nhân tôi, Những tuần qua rất đẹp, tôi và các cầu thủ muốn tạo ra những cảm xúc bởi không gì lớn hơn sân chơi World Cup. Tôi được nghe rất nhiều câu cảm ơn và tôi cũng cảm ơn rất nhiều người. 25 năm cùng với ĐT Pháp là một kỷ niệm thật đẹp", ông nói.

Saka: "Tôi muốn được đá nhiều hơn"

Bukayo Saka lập hat-trick tại World Cup và sau trận anh chia sẻ với BBC Sport: "Trận đấu này thật điên rồ, hiển nhiên vậy. Chúng tôi vẫn thất vọng vì không vào chung kết nhưng đây là kết quả tốt nhất ở World Cup của ĐT Anh trong 60 năm qua. Kết quả cuối cùng này là điều làm chúng tôi nguôi ngoai".

Bukayo Saka nhận giải Cầu thủ hay nhất trận tranh hạng Ba

"Jude (Bellingham) không định thực hiện quả penalty. Cậu ấy đã cầm bóng nhưng ý định luôn là để tôi sút 11m, chính Jude đã nói ngay từ đầu rằng muốn tôi ghi hat-trick. Cậu ấy chỉ cầm bóng để đánh lạc hướng mấy cầu thủ Pháp thôi".

Saka được cho là đã bắt đầu giải đấu trong trạng thái chấn thương nên ít ra sân, nhưng anh mới đây xác nhận mình đã ở trạng thái 100%. "Tôi lúc này ổn, tất nhiên tôi muốn thi đấu nhiều hơn nhưng điều đó không phải là chuyện nên nói vào lúc này. Tôi luôn muốn thể hiện mình trên sân chứ không thuyết phục người khác bằng lời nói", Saka nói.

Mbappe: "Hiệp 1 tạo ra ấn tượng rằng chúng tôi đã không hết lòng vì HLV"

Kylian Mbappe trước trận đã rất quyết tâm muốn thắng trận này làm quà chia tay cho HLV Deschamps, do đó anh tỏ ra thất vọng với kết quả chung cuộc. Mbappe nói: "Nhìn vào hiệp 1, tôi sẽ nói rằng tôi rất hiểu những ai nghĩ đây là một trò đùa và chúng tôi không tôn trọng màu cờ sắc áo. Nhưng ngay cả chúng tôi cũng là người thường và bản thân chúng tôi cũng bị sốc".

HLV Deschamps và Mbappe ôm nhau sau trận tranh hạng Ba

"Chúng tôi như thức tỉnh ở hiệp 2 và đó là lúc chúng tôi trở lại là những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Tiếc rằng chúng tôi đã không thắng, thật không vui vì chúng tôi đã rất muốn dành cho HLV trưởng một chiến thắng. Hiệp 1 tạo ra ấn tượng rằng chúng tôi đã không hết lòng vì ông ấy, nhưng đó không phải chủ ý của chúng tôi. Tôi và các đồng đội xin cảm ơn Didier, ông ấy là một huyền thoại và trận đấu này không thể làm vấy bẩn sự vĩ đại ông ấy đã tạo dựng".

Mbappe dù vậy đã lập cú đúp và hơn Lionel Messi 2 bàn trong cuộc đua Vua phá lưới, nhưng anh không quan tâm lắm. "Leo lúc nào cũng ghi bàn được, tôi thậm chí tin anh ấy mai sẽ ghi bàn. Tôi chỉ cố gắng ghi bàn vì nó giúp cho kết quả của đội, chứ nếu được tôi sẽ đổi giải Vua phá lưới để được đá chung kết. Chuyện ganh đua với Messi không phải điều tôi nghĩ tới trong trận hôm nay", Mbappe chia sẻ.