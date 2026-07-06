Neymar ôm hôn bạn gái sau trận thua của Brazil, mỹ nhân gửi thông điệp gây chú ý

Neymar khép lại sự nghiệp đội tuyển sau nỗi đau World Cup

World Cup 2026 của Brazil khép lại bằng thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8. Đây cũng là trận đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của Neymar.

Sau trận đấu, Neymar đã có những khoảnh khắc đầy cảm xúc bên gia đình trên khán đài sân MetLife. Tiền đạo 34 tuổi nhận được sự động viên từ bạn gái Bruna Biancardi cùng người thân sau khi hành trình của Brazil khép lại.

Ngay sau trận đấu, Neymar tiến lên khu vực khán đài để gặp Bruna Biancardi. Cặp đôi trao nhau nụ hôn nồng nhiệt và cái ôm thật chặt giữa sự chứng kiến của nhiều người.

Neymar thân mật với Bruna Biancardi sau trận đấu

Tiền đạo 34 tuổi ghi bàn thắng duy nhất cho Brazil trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ, nâng thành tích lên 80 bàn thắng và 59 pha kiến tạo sau 130 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy giành chiến thắng 2-1 để giành quyền vào tứ kết, đồng thời khép lại hành trình cuối cùng của Neymar trong màu áo "Selecao".

Sau trận đấu, cựu đội trưởng Brazil xác nhận quyết định giã từ đội tuyển quốc gia.

"Tôi đã cố gắng. Tôi đã cố gắng hết sức. Mọi thứ bắt đầu tại sân MetLife và cũng kết thúc tại đây. Giờ thì tất cả đã khép lại".

Sự ra đi của Neymar đánh dấu hồi kết cho một chương huy hoàng của bóng đá Brazil. Anh chia tay đội tuyển với tư cách chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử "Selecao", đồng thời góp công mang về nhiều danh hiệu đáng nhớ như FIFA Confederations Cup 2013 và tấm HCV Olympic Rio 2016.

Dù không còn ở đỉnh cao phong độ và chịu ảnh hưởng bởi chấn thương trong một số giai đoạn của World Cup 2026, Neymar vẫn là chỗ dựa về kinh nghiệm và tinh thần trong phòng thay đồ của Brazil.

Sau khi chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế, Neymar sẽ tập trung cho bóng đá cấp CLB và cuộc sống gia đình. Trong khi đó, Bruna Biancardi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp riêng, đồng thời cân bằng giữa công việc và vai trò làm mẹ, điều mà cô khẳng định đã nỗ lực gây dựng bằng chính khả năng và sự độc lập của mình.

⚽ Bruna Biancardi: "Tôi có sự nghiệp và tự kiếm tiền"

Lời chia tay đầy xúc động của Neymar với đội tuyển Brazil diễn ra không lâu sau một cột mốc quan trọng trong cuộc sống gia đình anh. Dù chiến dịch World Cup 2026 của Selecao khép lại trong thất vọng, bạn gái lâu năm Bruna Biancardi lại trở thành tâm điểm bởi những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống và sự nghiệp.

Hành trình khoác áo ĐT Brazil của Neymar chính thức khép lại sau World Cup 2026

Nữ influencer kiêm doanh nhân khẳng định cô không phải là "trophy wife" (người vợ chỉ để làm cảnh hay tô điểm hình ảnh cho chồng) như nhiều người vẫn nghĩ. Theo Biancardi, cô đã xây dựng được sự nghiệp độc lập của riêng mình trong khi vẫn luôn đồng hành cùng Neymar ở những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp bóng đá.

Trong thời gian Neymar cùng tuyển Brazil chinh chiến tại World Cup 2026, Biancardi cũng đón tin vui khi cặp đôi thông báo sắp chào đón thêm một bé gái. Đây sẽ là người con thứ ba của cả hai, còn với riêng Neymar, anh sẽ trở thành cha của năm người con.

Xuất hiện trên podcast Elas Que Jogam, Biancardi cũng lần đầu lên tiếng về những định kiến xoay quanh cuộc sống của cô: "Mọi người nghĩ rằng chúng tôi không làm việc, chỉ ở nhà và là những người vợ trang trí".

Người đẹp tiếp tục khẳng định: "Khoan đã, tôi có công việc của riêng mình. Tôi phải trả lương cho đội ngũ của mình, tôi có nhân viên cần thanh toán. Tôi tự kiếm tiền và tự chi trả mọi hóa đơn".

Trước đó, khi Neymar được HLV Carlo Ancelotti triệu tập vào đội hình Brazil dự World Cup 2026, cô cũng đăng tải thông điệp đầy xúc động gửi tới bạn trai: "Em cũng đã thấy cả Brazil MONG ANH TRỞ LẠI".

Biancardi nhắn nhủ: "Em và gia đình sẽ luôn ở bên anh, dù là niềm vui hay nỗi buồn, chiến thắng hay thất bại, những ngày đẹp trời hay lúc khó khăn. Chúng em yêu anh vô cùng. Cầu mong Chúa luôn ban phước, bảo vệ và đồng hành cùng anh trên từng chặng đường. Giờ là thời khắc của anh".

Neymar hạnh phúc bên các thành viên trong gia đình