Neymar bất ngờ dính tin đồn cặp kè bồ cũ bốc lửa của Vinicius

Neymar dính tin đồn với bồ cũ của Vinicius Junior

Theo một số nguồn tin từ Brazil, Neymar đang vướng vào bê bối gạ gẫm tình cũ của Vinicus Junior, Virginia Fonseca. Nguồn tin cho biết Neymar và mỹ nhân người Brazil cùng xuất hiện tại sự kiện đua xe F1 hôm 6/11 vừa qua. Sau đó, cả hai rời đi và dự một buổi tiệc kín.

Neymar dính tin đồn với Virginia Fonseca

Trong bữa tiệc này, Neymar và Fonseca không hề che giấu sự thân mật trước mặt các khách mời khác. Mỹ nhân người Brazil còn gây chú ý khi nhảy múa và làm những động tác khiêu khích với Neymar khi cầu thủ này ngồi trên ghế sô pha.

Câu chuyện này gây chú ý bởi trước đó, bạn gái của Neymar, Bruna Biancardi đang mang bầu lần thứ ba. Còn Neymar vẫn nổi tiếng là tay chơi khét tiếng tại Brazil. Bên cạnh đó, Bruna từng thẳng thừng chê Virginia Fonseca là “kẻ không biết xấu hổ”.

Trước đó, Virginia Fonseca đã chia tay Vinicius Junior và chỉ vài ngày sau đã tái hợp cùng chồng cũ, ca sĩ Ze Felipe. Thậm chí, cặp đôi này còn khoe lại nhẫn cưới từ năm 2021. Sau khi có với nhau 3 mặt con, Virginia Fonseca chia tay Ze Felipe để chạy theo tình mới Vinicius Junior.

Neymar nổi giận, lên tiếng đính chính

Những thông tin này gây xôn xao dư luận và nhiều lời đồn đại ác ý xuất hiện. Nhân vật chính của câu chuyện, Neymar nhanh chóng đăng đàn đính chính trên trang cá nhân. Tiền đạo người Brazil với giọng điệu hài hước và châm biếm đã phủ nhận tin đồn.

Neymar đính chính theo cách hài hước

“Tôi không phải người thường làm những chuyện như thế này trên story của mình. Nhưng lần này, mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Đang xuất hiện những thông tin về việc tôi có quan hệ tình cảm với một người khác, và tôi phủ nhận điều đó!

Thật đáng buồn khi mọi người ngày nay quan tâm đến sức nóng của những cái tên hơn là bản thân sự thật. Đội ngũ của tôi đã lên tiếng về chuyện này, nhưng tôi vẫn phải đích thân xuất hiện ở đây để nói lời cuối cùng!

Gửi đến mọi người một cái ôm thật lớn và hãy để tôi yên ổn chơi poker nhé! "