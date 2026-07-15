So tài không khoan nhượng Pháp - Tây Ban Nha: Yamal tiếc nuối bàn thắng hụt
Lamine Yamal đã ghi bàn vào lưới ĐT Pháp. Tuy vậy, pha lập công phút 61 của sao trẻ Tây Ban Nha không được công nhận.
Phút 61, Lamine Yamal đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm rồi thực hiện cú dứt điểm chính xác, làm tung lưới ĐT Pháp thêm một lần nữa. May mắn cho "Les Bleus" là cầu thủ của Tây Ban Nha việt vị trước khi nhận bóng.
Yamal không được công nhận bàn thắng
World Cup 2026 chứng kiến một kịch bản hiếm có khi bốn đội tuyển góp mặt ở bán kết cũng chính là bốn đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA trực tiếp. Trong...
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/07/2026 02:20 AM (GMT+7)