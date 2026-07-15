So tài không khoan nhượng Pháp - Tây Ban Nha: Yamal tiếc nuối bàn thắng hụt

Phút 61, Lamine Yamal đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm rồi thực hiện cú dứt điểm chính xác, làm tung lưới ĐT Pháp thêm một lần nữa. May mắn cho "Les Bleus" là cầu thủ của Tây Ban Nha việt vị trước khi nhận bóng.

Yamal không được công nhận bàn thắng