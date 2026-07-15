Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

So tài không khoan nhượng Pháp - Tây Ban Nha: Yamal tiếc nuối bàn thắng hụt

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Pháp Đội tuyển Tây Ban Nha

Lamine Yamal đã ghi bàn vào lưới ĐT Pháp. Tuy vậy, pha lập công phút 61 của sao trẻ Tây Ban Nha không được công nhận.

   

Phút 61, Lamine Yamal đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm rồi thực hiện cú dứt điểm chính xác, làm tung lưới ĐT Pháp thêm một lần nữa. May mắn cho "Les Bleus" là cầu thủ của Tây Ban Nha việt vị trước khi nhận bóng.

Yamal không được công nhận bàn thắng

Yamal không được công nhận bàn thắng

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

 BÌNH CHỌN    Xem kết quả

Pháp vượt Argentina, chiếm ngôi số 1 FIFA trước bán kết World Cup
Pháp vượt Argentina, chiếm ngôi số 1 FIFA trước bán kết World Cup

World Cup 2026 chứng kiến một kịch bản hiếm có khi bốn đội tuyển góp mặt ở bán kết cũng chính là bốn đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA trực tiếp. Trong...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/07/2026 02:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN