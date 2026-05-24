Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Harry Kane sánh ngang Ronaldo & lập kỳ tích, sáng cửa giành Quả bóng vàng

Cú hat-trick ở chung kết cúp Quốc gia Đức giúp Harry Kane thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ.

  

Không lâu sau chức vô địch Bundesliga, Bayern Munich đã hoàn tất "cú đúp" danh hiệu quốc nội khi đánh bại Stuttgart 3-0 ở trận chung kết DFB Pokal (cúp Quốc gia Đức). Trong đó, Harry Kane tỏa sáng rực rỡ với hat-trick.

3 pha lập công này cũng giúp chân sút người Anh cán mốc 61 bàn thắng trên mọi đấu trường chỉ sau 51 trận mùa này. Đây là thành tích ghi bàn tốt nhất một mùa của một cầu thủ kể từ Cristiano Ronaldo (cũng 61 bàn) vào mùa giải 2014/15.

Suốt 11 năm qua, ngay cả những cây săn bàn đẳng cấp như Robert Lewandowski, Luis Suerez, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi hay thậm chí cả Ronaldo cũng chưa chạm tới con số 61 bàn. Nhờ vậy, Kane cũng "ghi điểm" mạnh mẽ trong cuộc đua Quả bóng vàng.

Không chỉ vậy, Harry Kane trở thành cầu thủ thứ 4 lập hat-trick trong trận chung kết DFB-Pokal, sánh ngang Uwe Seeler (1963), Roland Wohlfarth (1986) và Robert Lewandowski (2012). 

Anh cũng là cầu thủ thứ 3 ghi bàn ở mọi vòng đấu của DFB-Pokal – bao gồm cả trận chung kết – sánh ngang Dieter Muller (Koln, mùa giải 1976/77) và Dirk Kurtenbach (Stuttgarter Kickers, 1986/87).

Thành tích 9 bàn của Kane là thành tích tốt thứ 3 trong một mùa giải tại DFB-Pokal. Huyền thoại Bayern Munich, Gerd Muller đang nắm giữ cả 2 vị trí dẫn đầu với 10 bàn vào mùa giải 1970/71 và 11 bàn vào mùa giải 1976/77.

Về phía Bayern, "Hùm xám" vừa giành chức vô địch DFB-Pokal đầu tiên sau 6 năm, đồng thời đánh dấu lần thứ 14 trong lịch sử hoàn thành cú đúp danh hiệu quốc nội.

Bên cạnh đó, tỷ số 3-0 cũng giúp họ san bằng kỷ lục của câu lạc bộ với chiến thắng thứ 46 trong mùa giải, thành tích trước đây chỉ đạt được trong mùa giải "ăn 3" huyền thoại 2012/13.

Dù không thể bắt chính trận chung kết vì chấn thương, thủ môn Manuel Neuer vẫn ăn mừng danh hiệu DFB-Pokal thứ 7 trong sự nghiệp, san bằng kỷ lục vô địch giải đấu này của đồng đội cũ Bastian Schweinsteiger.

Video bóng đá Bayern Munich - Stuttgart: Hat-trick Harry Kane, "cú đúp" danh hiệu (Chung kết Cúp QG)

(Cúp Quốc gia Đức) Phải tới hiệp 2, trận đấu mới bùng nổ nhờ những bàn thắng và dấu ấn của Harry Kane.

24/05/2026 05:56 AM (GMT+7)
