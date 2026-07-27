Pirlo chính thức từ bỏ ghế HLV Italia, nhận cáo buộc thông đồng với mafia cá độ

Maldini thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Ancelotti và Guardiola

Tình hình liên quan đến việc lựa chọn HLV mới cho đội tuyển Italia càng trở nên hỗn loạn sau khi Andrea Pirlo xác nhận ông không còn là ứng viên cho vị trí này.

Hai HLV hàng đầu là Ancelotti và Guardiola đều từ chối ĐT Italia

Ban đầu, Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) bổ nhiệm Paolo Maldini làm giám đốc kỹ thuật, với nhiệm vụ lựa chọn HLV mới cho “Azzurri”.

Đội tuyển Italia từng được dẫn dắt bởi Silvio Baldini sau khi Gennaro Gattuso bị sa thải vì không thể giúp đội giành vé dự World Cup 2026.

Maldini từng nỗ lực chiêu mộ Carlo Ancelotti hoặc Pep Guardiola, nhưng đều thất bại. Cuối cùng, huyền thoại AC Milan chuyển hướng sang người đồng đội cũ Andrea Pirlo.

Tuy nhiên, thông tin Pirlo có thể trở thành HLV tuyển Italia không nhận được sự hưởng ứng tích cực từ công chúng nước này. Pirlo bị cho là chưa có đủ năng lực sau khi từng bị Juventus và Sampdoria sa thải.

Hợp đồng với công ty cá cược gây tranh cãi

Tranh cãi càng trở nên nghiêm trọng sau khi truyền thông phát hiện Pirlo đang có hợp đồng làm đại sứ toàn cầu cho một công ty cá cược. Theo luật pháp Italia, một người đảm nhận "nhiệm vụ nhà nước", như công việc mà Pirlo dự kiến thực hiện cùng đội tuyển quốc gia, không được phép có mối liên hệ với các công ty cá cược.

Pirlo cũng rút khỏi vị trí HLV trưởng ĐT Italia

Sau khi thông tin này xuất hiện, Chủ tịch FIGC Giovanni Malago dường như cũng không còn thể hiện sự ủng hộ đối với kế hoạch bổ nhiệm Pirlo.

Bản thân Andrea Pirlo sau đó xác nhận ông không còn là ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Italia. Cựu tiền vệ này cũng chỉnh sửa nội dung trong bài đăng trước đó, khi lên tiếng giải thích về mối quan hệ với công ty cá cược.

Trong bài đăng đã được chỉnh sửa, Pirlo tiết lộ: "Tối qua, tôi được biết rằng mình không còn là ứng viên cho vị trí HLV đội tuyển Italia".

Tuyển Italia lại rơi vào cảnh hỗn loạn

Tình hình tại đội tuyển Italia chắc chắn càng trở nên rối ren sau khi Pirlo tuyên bố chính thức rút khỏi cuộc đua trở thành HLV trưởng.

Đáng chú ý, Paolo Maldini và Leonardo được cho là có khả năng từ chức sau khi Pirlo không còn được lựa chọn làm HLV đội tuyển quốc gia.

Điều đó đồng nghĩa với việc quá trình tìm kiếm HLV mới cho “Azzurri” gần như phải bắt đầu lại từ con số 0.

Theo Sportmediaset, trong ngày hôm nay (27/7), Chủ tịch FIGC Giovanni Malago sẽ tổ chức cuộc họp với tất cả các bên liên quan trong liên đoàn.

Cuộc họp mang tính chất không chính thức, nhưng vấn đề lựa chọn HLV mới cho đội tuyển Italia chắc chắn sẽ được đưa ra thảo luận.

Sau hàng loạt diễn biến bất ngờ, FIGC đang đối mặt với một bài toán khó khi kế hoạch bổ nhiệm Pirlo đổ vỡ, trong khi tương lai của cả Maldini và Leonardo cũng trở nên bất định.