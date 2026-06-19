Fan Ronaldo lên mạng xỉa xói hàng tiền vệ Bồ Đào Nha, chị gái đồng tình lời chê Fernandes

Trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo đã tạo ra một làn sóng trên mạng xã hội. Làn sóng đó là fan Ronaldo "đổ bộ" vào mạng xã hội của các đồng đội Bồ Đào Nha của cầu thủ này, kèm theo những bình luận chửi mắng, chỉ trích họ không giúp anh ghi bàn.

Instagram của Joao Neves, đi kèm bình luận yêu cầu Neves "tôn trọng đội trưởng Ronaldo"

Chỉ vài giờ sau trận hòa, hàng loạt tuyển thủ BĐN chứng kiến tài khoản mạng xã hội của họ tràn ngập các bình luận chỉ trích họ không thi đấu hiệu quả để Ronaldo tỏa sáng. Trong đó Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves (người ghi bàn) và Pedro Neto là những người bị nhắm đến nhất.

Những bình luận này có nội dung nói chung là chỉ trích các cầu thủ BĐN không chịu chuyền cho Ronaldo nhiều hơn, và kêu gọi thể hiện sự tôn trọng nhiều hơn cho tiền đạo 41 tuổi. "Chuyền cho Ronaldo đi", "thể hiện sự tôn trọng cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử", "các người sẽ không là gì nếu không có Ronaldo", chỉ là một vài bình luận kiểu như vậy.

Vẫn là post đó của Neves, Bruno Fernandes vào "thả tim" và bị một người dùng bình luận "ghen tức với Ronaldo, không xứng đáng là cầu thủ hàng đầu"

Tờ A Bola (BĐN) đưa tin về hiện tượng này và nhấn mạnh đa số bình luận viết bằng tiếng Anh, cho thấy đây là sản phẩm đến từ fan "quốc tế" của Ronaldo. Tờ này bình luận: "Ronaldo không sút trúng đích nổi 1 lần trong 90 phút và đã 10 trận không ghi bàn ở vòng chung kết các giải lớn, nhưng nhiều người hâm mộ Ronaldo từ chối đổ trách nhiệm cho anh ta và thay vào đó chĩa ngón tay về phía các cầu thủ còn lại".

Không những vậy, A Bola còn phát hiện ra rằng trong các bình luận chỉ trích, một bình luận nhắm vào Bruno Fernandes đã được "thả like" bởi không ai khác là cô chị gái Ronaldo, Katia. Cô này trước đó đã đăng trên mạng xã hội những bình luận ngầm ý chê các cầu thủ Bồ Đào Nha khác.