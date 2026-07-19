3 cuộc so tài định đoạt chung kết Tây Ban Nha - Argentina, Messi gặp “khắc chế cứng”?

Messi thử thách "tảng đá" Laporte

Ở tuổi 39, Lionel Messi vẫn là linh hồn trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina. Siêu sao này đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 8 bàn thắng, đồng thời trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup. Không chỉ vậy, Messi còn đứng đầu chỉ số sáng tạo của FIFA với 4 pha kiến tạo, trong đó có hai đường chuyền quyết định giúp Argentina ngược dòng hạ tuyển Anh ở bán kết.

Laporte có nhiệm vụ ngăn chặn Messi

Muốn đăng quang, Tây Ban Nha trước hết phải tìm cách hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi. Trọng trách đó sẽ đặt lên vai trung vệ Aymeric Laporte, người đang có phong độ cực kỳ ổn định và kết hợp ăn ý với tài năng trẻ Pau Cubarsi.

Hàng thủ Tây Ban Nha mới chỉ để thủng lưới đúng một bàn sau bảy trận tại World Cup 2026. Sự điềm tĩnh, khả năng đọc tình huống và chỉ huy phòng ngự của Laporte được xem là nền tảng giúp “La Roja” sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải.

Rodri và Enzo Fernandez quyết chiến ở tuyến giữa

Cuộc chiến ở khu trung tuyến cũng hứa hẹn vô cùng quyết liệt với màn đối đầu giữa hai tiền vệ hàng đầu thế giới là Rodri và Enzo Fernandez.

Rodri (bên trái) và Enzo Fernandez có dịp so tài

Thủ quân Tây Ban Nha đang trải qua một kỳ World Cup xuất sắc. Rodri thực hiện thành công tới 648 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 93%, nhiều nhất giải đấu. Rodri cũng là cầu thủ di chuyển nhiều nhất với hơn 83,8 km và dẫn đầu các thống kê phòng ngự theo bảng xếp hạng sức mạnh của FIFA.

Trong khi đó, Enzo Fernandez tiếp tục khẳng định đẳng cấp sau danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2022. Tiền vệ Argentina nổi bật nhờ khả năng tranh chấp, thu hồi bóng với 43 lần đoạt lại quyền kiểm soát - nhiều nhất đội tuyển Argentina.

Không chỉ giỏi phòng ngự, Enzo còn biết tạo ra khác biệt ở những thời điểm quyết định. Anh ghi bàn thắng ở phút bù giờ giúp Argentina ngược dòng trước Ai Cập tại vòng 1/8, trước khi tung cú sút xa đẹp mắt gỡ hòa ở phút 85 trong trận bán kết gặp tuyển Anh.

Lamine Yamal đối đầu "lão tướng" Tagliafico

Một trong những điểm nóng đáng chú ý nhất trận chung kết là màn đối đầu giữa Lamine Yamal của ĐT Tây Ban Nha và hậu vệ trái Nicolas Tagliafico bên phía Argentina.

Yamal cần phải tìm cách đánh bại "lão tướng" Tagliafico

Ngôi sao 19 tuổi của Barcelona khởi đầu World Cup không thực sự thuận lợi do vừa bình phục chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, càng vào sâu, Yamal càng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn. Chính pha tranh bóng đầy tinh quái của anh đã mang về quả phạt đền mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở trận bán kết với Pháp. Theo bảng xếp hạng sức mạnh của FIFA, Yamal hiện đứng thứ sáu về khả năng sáng tạo.

Đối diện anh sẽ là Tagliafico, nhà vô địch World Cup 2022 giàu kinh nghiệm. Hậu vệ 33 tuổi của Lyon nổi tiếng với khả năng phòng ngự một đối một, tư duy chiến thuật và bản lĩnh ở các trận cầu lớn. Với 82 lần khoác áo tuyển Argentina và từng đá trọn 120 phút trong trận chung kết World Cup 2022 gặp Pháp, Tagliafico được kỳ vọng sẽ là "lá chắn thép" nhằm khóa chặt mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Tây Ban Nha.

Ba cuộc đối đầu giữa Messi - Laporte, Rodri - Enzo Fernandez và Yamal - Tagliafico được FIFA đánh giá có thể trở thành những mắt xích quyết định, góp phần xác định chủ nhân chiếc cúp vàng World Cup 2026.