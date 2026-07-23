Tương lai Argentina hậu World Cup: Tre già măng mọc, ai đủ sức kế vị Messi?

Tương lai của Argentina là dấu hỏi lớn

Argentina được dự báo sẽ mang diện mạo rất khác tại World Cup 2030. Ở tuổi 39, Lionel Messi đang tiến rất gần đến thời điểm giải nghệ và gần như không thể hình dung anh sẽ còn góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh sau 4 năm nữa. Bên cạnh đó, những cái tên kỳ cựu như Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul và Geronimo Rulli đều nhiều khả năng sẽ khép lại sự nghiệp ĐTQG trước kỳ World Cup tiếp theo.

Việc Messi góp mặt tại World Cup 2030 gần như là điều không thể

Trong suốt quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, HLV Lionel Scaloni đã tận dụng cơ hội để thử nghiệm nhiều phương án nhân sự và một số cầu thủ nổi lên như những ứng viên cho suất đá chính, trong đó có hai trung vệ giàu kinh nghiệm Leonardo Balerdi (27 tuổi) và Marcos Senesi (29 tuổi), cùng bộ đôi trẻ Valentin Barco (21 tuổi) và Nico Paz (21 tuổi) ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, từ nay đến World Cup 2030, Argentina sẽ phải đánh giá lại mọi tuyến trong đội hình để xác định bộ khung mới của đội tuyển.

"Argentina có rất nhiều cầu thủ đủ khả năng thay thế những công thần sắp chia tay đội tuyển sau khi đã cống hiến tất cả. Ở hàng thủ, tôi đánh giá Balerdi đang chơi rất hay. Senesi cũng vậy. Bên cạnh đó còn có những tài năng trẻ của bóng đá Argentina đang phát triển rất tốt, như Tomas Palacios của Estudiantes. Có rất nhiều cầu thủ trẻ sẽ sẵn sàng tiếp bước khi thế hệ đã làm nên lịch sử của đội tuyển Argentina khép lại hành trình của mình", Graciela Basiano, một CĐV Argentina, nhận định trong cuộc phỏng vấn với Trivela.

Ngoài Barco và Nico Paz, Franco Mastantuono của Real Madrid cũng là một tài năng trẻ nhận được nhiều kỳ vọng. Hệ thống đào tạo trẻ của Argentina tiếp tục cho thấy chất lượng khi đội U20 lọt vào trận chung kết U20 World Cup và chỉ chịu thất bại sít sao trước U20 Morocco ở trận tranh chức vô địch.

Ai đủ sức kế vị Messi?

Cuộc chia tay khó khăn nhất của Argentina chắc chắn sẽ là Messi. Siêu sao từng tham dự 6 kỳ World Cup, vô địch thế giới năm 2022 và tiếp tục góp mặt trong trận chung kết World Cup 2026, gần như chắc chắn đang tiến đến những chương cuối cùng của sự nghiệp quốc tế.

Ở tuổi 39, Messi sẽ 43 tuổi khi World Cup 2030 diễn ra, độ tuổi mà gần như không còn cầu thủ nào có thể thi đấu ở đẳng cấp cao. Dù đây là Messi, người được nhiều người xem là cầu thủ vĩ đại nhất của thế hệ mình, việc anh góp mặt tại kỳ World Cup tiếp theo gần như là điều không thể.

Với 124 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Argentina nhiều khả năng sẽ khép lại sự nghiệp trong màu áo đội bóng xứ Tango. Đó sẽ là lời chia tay để lại nỗi tiếc nuối lớn đối với người hâm mộ. Thật khó để hình dung đội tuyển Argentina không còn Messi, bởi anh đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ.

Chính vì vậy, việc tìm ra một cầu thủ có thể thực sự thay thế Messi là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nhiều CĐV tin rằng Nico Paz là ứng viên phù hợp nhất để kế thừa vai trò của huyền thoại này, nhưng nhận định đó vẫn còn quá sớm khi tiền vệ trẻ mới chỉ ở giai đoạn đầu sự nghiệp ĐTQG.

Nico Paz được xem là ứng viên sáng giá nhất để lấp đầy khoảng trống mà Messi sẽ để lại

CĐV Basiano nhận định: "Messi là Messi. Chắc chắn rồi, đến một thời điểm nào đó anh ấy sẽ được thay thế, nhưng chúng ta đang nói về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Vinh quang cùng đội tuyển Argentina đến khá muộn trong sự nghiệp của anh ấy và không còn nghi ngờ gì nữa, sự vắng mặt của Messi sẽ để lại khoảng trống rất lớn khi anh khép lại hành trình với Albiceleste.

Anh ấy là một cầu thủ phi thường. Trong suốt 20 năm, Messi luôn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Xuyên suốt hai thập kỷ đó, anh ấy duy trì đẳng cấp ở mọi nơi mình thi đấu. Thực sự không còn nhiều điều để nói về Messi nữa, bởi ai cũng biết anh ấy là ai và đại diện cho điều gì đối với bóng đá. Với tương lai của Argentina, tôi cho rằng Nico Paz là ứng viên sáng giá nhất để lấp đầy khoảng trống mà Messi sẽ để lại".