Ronaldo chia tay sân cỏ, đóng vai chính phim dài tập phơi bày sự thực về bóng đá Anh

Bộ phim đó có tên "The Early Days", tạm dịch là "Những ngày đầu". Cựu danh thủ Thierry Henry cũng tham gia dự án phim này với Ronaldo.

Tờ The Sun cho biết thêm: "Điều này có thể dẫn đến cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nền tảng phát trực tuyến. Danh tiếng lớn của những nhân vật đứng sau tác phẩm này, chưa kể đến dàn diễn viên, cho thấy đây là dự án danh giá, dù khá bất ngờ đối với Ronaldo khi anh ấy lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình".

Ronaldo lấn sân sang điện ảnh

Bộ phim kể về câu chuyện hư cấu của người đại diện bóng đá nổi tiếng tên là Stanley Dalton, do Damian Lewis thủ vai ở tuổi 55.

Hãng phim UR Marv mới thành lập sẽ sản xuất loạt phim này. Ronaldo điều hành hãng phim cùng với đạo diễn nổi tiếng Matthew Vaughn. Dàn diễn viên còn có rapper người Anh tên Dave và diễn viên mới Carlotta Bennett.

Vaughn thành lập công ty vào đầu năm nay với sứ mệnh tạo ra sự thay đổi triệt để trong thị trường ngành công nghiệp điện ảnh truyền thống. Ông từng nói: "Ronaldo đã tạo ra những câu chuyện trên sân cỏ mà tôi không bao giờ có thể viết ra được, và tôi mong muốn được cùng anh ấy làm nên những bộ phim truyền cảm hứng".

Về phần CR7, anh tiết lộ bản thân cảm thấy rất hào hứng với dự án làm phim: "Đây là chương thú vị đối với tôi, và tôi mong chờ những cuộc phiêu lưu mới".

Loạt phim này nhằm mục đích mang đến cái nhìn chân thực về bóng đá Anh, khác với giọng điệu hài hước thường thấy trong các tác phẩm về bóng đá gần đây như Ted Lasso. Việc quay phim hiện đang được tiến hành tại sân nhà của câu lạc bộ Barnet FC.

Với tình hình này, Ronaldo sẽ có quãng thời gian rời xa sân cỏ để tập trung vào làm phim. Anh từng trải qua kỳ World Cup 2026 không thành công khi chỉ có 3 bàn thắng.