Nhận định tỷ số phạt góc Bỉ vs Iran (2h00 ngày 22/6, bảng G World Cup 2026): Chỉ số sẽ chênh lệch?

Nhận định tỷ số phạt góc Bỉ vs Iran

Trận đấu giữa Bỉ và Iran tại bảng G World Cup 2026 hứa hẹn không chỉ đáng chú ý ở cuộc đua tỷ số, mà còn ở chỉ số phạt góc. Với chất lượng tấn công biên, khả năng kiểm soát bóng và sức ép liên tục, Bỉ được đánh giá có nhiều cơ hội hưởng phạt góc hơn Iran trong một trận đấu có thể vượt mốc 9 quả phạt góc.

Bỉ bước vào trận đấu này với vị thế đội bóng có chất lượng nhân sự nhỉnh hơn. Điểm mạnh quen thuộc của “Quỷ đỏ” nằm ở khả năng triển khai bóng nhanh sang hai biên, tận dụng tốc độ, kỹ thuật và những pha chồng cánh để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Khi gặp một đội bóng có xu hướng chơi thấp và phòng ngự nhiều lớp như Iran, Bỉ nhiều khả năng sẽ phải tấn công kiên trì, từ đó tạo ra nhiều tình huống bóng bị phá ra sau đường biên ngang.

Bỉ vs Iran. Ảnh: FPT Play

Đây chính là cơ sở để kỳ vọng Bỉ áp đảo ở chỉ số phạt góc. Trong các trận đấu mà họ cầm bóng nhiều, Bỉ thường tạo sức ép bằng những quả tạt, các pha căng ngang hoặc sút bóng từ rìa vòng cấm. Nếu Iran chủ động lùi sâu, hàng thủ đại diện châu Á sẽ phải liên tục cản phá trong thế bị động. Những pha truy cản cuối cùng, phá bóng giải nguy hoặc chặn đường chuyền vào vòng cấm có thể giúp Bỉ gia tăng số lần được hưởng phạt góc.

Iran không phải đội bóng dễ bị cuốn vào thế trận hỗn loạn. Họ có nền tảng thể lực tốt, tổ chức phòng ngự kỷ luật và sẵn sàng chơi áp sát khi cần thiết. Tuy nhiên, trước một đối thủ có nhiều phương án tấn công như Bỉ, Iran khó tránh khỏi việc phải nhường quyền kiểm soát trong phần lớn thời gian. Nếu Iran ưu tiên bảo toàn cấu trúc đội hình, số pha lên bóng của họ có thể không nhiều, đồng nghĩa khả năng kiếm phạt góc cũng bị hạn chế.

Kịch bản trận đấu có hơn 9 quả phạt góc là khá sáng. Bỉ nhiều khả năng tạo áp lực sớm để tìm bàn thắng, trong khi Iran sẽ phải chống đỡ bằng số đông cầu thủ trước vòng cấm. Nếu Bỉ chưa thể ghi bàn trong hiệp 1, nhịp độ tấn công ở hiệp 2 càng dễ được đẩy cao. Ngược lại, nếu Bỉ có bàn dẫn trước, Iran buộc phải dâng đội hình, mở ra thế trận đôi công hơn và làm tăng tổng số tình huống phạt góc cho cả hai đội.

Với tương quan lực lượng và cách tiếp cận trận đấu, Bỉ là đội sáng cửa hưởng nhiều phạt góc hơn. Một thế trận mà “Quỷ đỏ” kiểm soát bóng, ép sân và liên tục khoét biên có thể đưa tổng số phạt góc vượt mốc 9, trong đó Bỉ chiếm ưu thế rõ rệt về số lần được đặt bóng ở bốn góc sân.

Đội hình dự kiến Bỉ vs Iran:

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Iran (4-2-3-1): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanaani, Hajsafi; Ezatolahi, Razzaghinia; Mohebi, Ghoddos, Ghayedi; Taremi.

Dự đoán: Bỉ được hưởng nhiều hơn Iran ít nhất 2 quả phạt góc. Trận đấu có trên 9 quả phạt góc.