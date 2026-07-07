Nhận định tỷ số phạt góc Argentina vs Ai Cập (23h00 ngày 7/7, vòng 1/8 World Cup 2026): Đại diện Nam Mỹ áp đảo?

Nhận định tỷ số phạt góc Argentina vs Ai Cập

Cuộc đối đầu giữa Argentina và Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026 hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận một chiều về quyền kiểm soát bóng. Nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát khu trung tuyến cùng kinh nghiệm thi đấu ở các trận knock-out. Vì vậy, kịch bản Argentina vượt trội về số quả phạt góc là hoàn toàn khả thi, dù tổng số phạt góc của cả trận nhiều khả năng vẫn dừng ở dưới mốc 9.

Sau hành trình đầy thử thách để vượt qua Cape Verde với chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ, Argentina chắc chắn rút ra nhiều bài học về cách tiếp cận trận đấu. Trước một đối thủ chơi phòng ngự số đông như Ai Cập, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni được dự báo sẽ dồn ép ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số sớm, thay vì để trận đấu kéo dài và tiêu tốn thêm thể lực. Argentina vẫn được đánh giá cao hơn đáng kể trước đại diện châu Phi, nhưng cũng được cảnh báo về sức mạnh phòng ngự phản công của Ai Cập sau khi đối thủ loại Australia trên chấm luân lưu.

Argentina vs Ai Cập. Ảnh: FPT Play

Với những ngôi sao sáng tạo như Lionel Messi, Enzo Fernandez hay Alexis Mac Allister, Argentina nhiều khả năng sẽ triển khai bóng chủ yếu ở hai biên trước khi thực hiện các tình huống căng ngang hoặc tạt bóng vào vòng cấm. Khi đối phương lùi sâu với số đông cầu thủ, những pha dứt điểm bị cản phá hoặc bóng đổi hướng rất dễ tạo ra các quả phạt góc cho đội bóng Nam Mỹ.

Ở chiều ngược lại, Ai Cập nhiều khả năng lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, nhường quyền kiểm soát bóng và chờ cơ hội phản công dựa vào tốc độ của Mohamed Salah cùng Omar Marmoush. Điều này đồng nghĩa số lần họ đưa bóng xuống sát đường biên ngang đối phương sẽ không nhiều, khiến khả năng kiếm phạt góc cũng bị hạn chế. Mục tiêu lớn nhất của đại diện châu Phi có lẽ là giữ cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống và kéo trận đấu vào thế giằng co.

Một yếu tố đáng chú ý là cả hai đội đều vừa trải qua 120 phút thi đấu ở vòng trước, khiến vấn đề thể lực trở thành mối quan tâm lớn. Trong bối cảnh đó, Argentina nhiều khả năng sẽ ưu tiên kiểm soát bóng chắc chắn thay vì liên tục tăng tốc. Nếu sớm tạo được lợi thế, họ hoàn toàn có thể giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn sức lực cho chặng đường phía trước. Chính điều này khiến tổng số tình huống ép sân liên tục và các pha bóng dẫn đến phạt góc có thể không xuất hiện với tần suất dày đặc.

Với tương quan lực lượng và cách tiếp cận chiến thuật của hai đội, Argentina được dự báo sẽ vượt trội về số quả phạt góc, có thể thắng chỉ số này với cách biệt từ 3 đến 5 quả. Tuy nhiên, do Ai Cập chủ động phòng ngự thấp, còn Argentina thiên về kiểm soát thế trận hơn là tấn công dồn dập trong suốt 90 phút, tổng số phạt góc của trận đấu nhiều khả năng sẽ không vượt quá 8 quả. Đây là kịch bản hợp lý cho một trận đấu knock-out đặt nặng tính an toàn và hiệu quả.

Đội hình dự kiến Argentina vs Ai Cập:

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martinez, Thiago Almada.

Ai Cập: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Ramy Fathy, Yasser Ibrahim, Omar Rabia; Emam Ashour, Mohanad Lasheen, Ateya; Zizo, Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Dự đoán: Argentina được hưởng nhiều hơn Ai Cập trên 2 quả phạt góc. Trận đấu có dưới 9 quả phạt góc.