Mỹ triển khai lực lượng an ninh lớn chưa từng có ở trận Anh vs Argentina

FIFA và Mỹ thắt chặt an ninh ở trận Anh vs Argentina

Trận bán kết World Cup 2026 giữa ĐT Anh và Argentina sẽ diễn ra vào rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Mercedes-Benz ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Mỹ. Với người hâm mộ, đây được xem là trận cầu “trong mơ” nhưng nó lại là "ác mộng" đối với các nhà tổ chức.

Nhiều chuyên gia an ninh nhận định, FIFA từng hy vọng hai đội sẽ không gặp nhau ở vòng đấu này bởi đây là cặp đấu luôn gắn liền với những ký ức lịch sử, sự cạnh tranh quyết liệt và sức nóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ChatGPT.

Trước trận đấu, người hâm mộ đôi bên được cảnh báo nên chuẩn bị cho quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn thường lệ. Theo các nguồn tin an ninh, lực lượng bảo vệ, cảnh sát sẽ được tăng cường đáng kể nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ có thể phát sinh.

Một nguồn tin cấp cao phụ trách công tác an ninh tiết lộ rằng, Ban tổ chức sẽ không chủ quan trước tính chất đặc biệt của màn đối đầu giữa ĐT Anh với Argentina.

Nguồn tin này cho biết: "Rất nhiều công sức đã được bỏ ra để đảm bảo an toàn cho mọi người và đây chính là điểm nổi bật của giải đấu. Chúng tôi muốn chứng kiến những người đến từ các quốc gia khác nhau không gặp vấn đề gì với nhau, hòa thuận và chỉ đơn giản là tận hưởng bóng đá đúng nghĩa.

Thế nhưng, các bạn đừng hiểu lầm. Sẽ không có rủi ro nào được chấp nhận và các ông chủ lớn đều biết đây có thể là trận đấu căng thẳng nhất của World Cup 2026”.

Theo kế hoạch, lực lượng an ninh chìm sẽ được bố trí dày đặc trong và ngoài khu vực sân vận động. Đồng thời, hệ thống giám sát từ xa cũng được tăng cường đáng kể. Ngoài ra, công tác kiểm tra tại các sân bay, khu vực xung quanh và bên trong SVĐ cũng sẽ được siết chặt hơn. Ban tổ chức dự kiến tách biệt hoàn toàn khu vực dành cho CĐV hai đội và áp dụng chính sách xử lý nghiêm đối với mọi hành vi gây rối.

Sở dĩ trận đấu này luôn được xem là một trong những cuộc đối đầu căng thẳng nhất lịch sử World Cup bởi hai đội tuyển đã nhiều lần tạo nên những màn thư hùng kinh điển. Tính đến trước cuộc bán kết World Cup 2026, Anh và Argentina đã gặp nhau 5 lần tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuyển Anh giành chiến thắng vào các năm 1962, 1966 và 2002, trong khi Argentina vượt qua đối thủ ở các kỳ World Cup 1986 và 1998.

Những cuộc đối đầu giữa hai đội luôn gắn với các dấu mốc khó quên của bóng đá thế giới. Tại World Cup 1986 trên sân Azteca, Diego Maradona ghi bàn thắng nổi tiếng bằng tay, được gọi là "Bàn tay của Chúa", khi đưa bóng vào lưới thủ môn Peter Shilton nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Argentina sau đó thắng 2-1 trước Anh và tiến một mạch tới chức vô địch sau khi đánh bại Tây Đức trong trận chung kết.

Mười hai năm sau, tại World Cup 1998, cuộc đối đầu giữa hai đội tiếp tục gây tranh cãi khi David Beckham nhận thẻ đỏ vì hành vi đá vào Diego Simeone. Thi đấu thiếu người, tuyển Anh bị Argentina loại trên chấm luân lưu, còn Beckham trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông và người hâm mộ xứ sở sương mù.

Chính những ký ức lịch sử ấy khiến cuộc tái ngộ tại bán kết World Cup 2026 được dự báo sẽ không chỉ nóng bỏng trên sân cỏ mà còn là bài kiểm tra lớn đối với công tác an ninh của ban tổ chức.