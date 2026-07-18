Argentina vào chung kết World Cup đầy tranh cãi: Sao Tây Ban Nha lo trọng tài thiên vị

Argentina vào chung kết với nhiều tranh cãi

Tất cả ánh mắt của người hâm mộ bóng đá thế giới đều đang hướng về trận chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina (2h, 20/7). Chặng đường tới với trận đấu cuối cùng của “Bò tót” và “Những vũ công Tango” có phần tương phản.

Các cầu thủ Argentina để lại nhiều tranh cãi trên con đường vào chung kết

Trong khi Tây Ban Nha nhẹ nhàng vượt qua mọi đối thủ trong 90 phút, ĐT Argentina lại rất vất vả với 2 trận đấu cần tới hiệp phụ và 2 cuộc ngược dòng khác để có mặt trong trận chung kết.

Một điểm đáng chú ý khác là những chiến thắng của Argentina thường đi liền với những tranh cãi. Tiền vệ Ziko của ĐT Ai Cập ức đến phát khóc ngay trong buổi họp báo khi nói về chuyện trọng tài thiên vị đối thủ, còn HLV Hossam Hassan chẳng ngần ngại nói rằng “FIFA muốn giữ Messi ở lại giải đấu lâu hơn”.

Gần nhất, tờ Telegraph của Anh dày công thống kê tới 31 tình huống tiểu xảo của các cầu thủ Argentina sử dụng trong trận bán kết. Từ vào bóng muộn, cố tình xô đẩy đối thủ cho tới đá gót chân, dùng tay tấn công vào gáy đối thủ đều được các cầu thủ Argentina sử dụng. Tuy nhiên, đa phần trọng tài không cắt còi hoặc có cắt còi cũng chỉ nhắc nhở.

Sao Tây Ban Nha công khai lo ngại vấn đề trọng tài

Nhiều người cho rằng Argentina đang được các trọng tài ưu ái quá mức. Mới nhất, trung vệ Aymeric Laporte của ĐT Tây Ban Nha công khai bày tỏ quan ngại về vấn đề trọng tài trong trận chung kết sắp tới.

Aymeric Laporte công khai bày tỏ sự lo lắng về công tác trọng tài trong trận chung kết World Cup

“Tôi hoàn toàn không lo lắng về sự quyết liệt trong bóng đá. Nếu điều đó được cho phép và trọng tài làm đúng nhiệm vụ của mình thì tôi không có vấn đề gì. Đúng là trong những trận đấu gần đây, chúng tôi đã chứng kiến những điều khiến mình vô cùng bất ngờ, những tình huống lẽ ra phải bị xử phạt nhưng lại không bị xử lý.

Đặc biệt là trước Argentina, một đội bóng để lại rất nhiều dấu ấn bằng lối chơi va chạm. Điều đó không nên được phép tồn tại trong bóng đá, nhất là ở những giải đấu lớn như thế này, bởi nó có thể khiến bạn mất cân bằng và cảm thấy ức chế.

Đó là một phần trong công việc của trọng tài, phải kiểm soát những điều như vậy để không ai có thể lợi dụng. Nếu một hoặc hai cầu thủ có thể làm điều đó, trận đấu sẽ trở nên hỗn loạn.

Ngay từ đầu giải đấu, chúng tôi đã là một đội bóng chơi khá fair-play theo nghĩa đó. Chúng tôi không đi khắp sân để đá đối thủ hay phạm những lỗi thô bạo. Và tôi nghĩ đó là điều chúng tôi cần làm trong trận đấu này. Nhưng đúng là mọi thứ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào công tác điều khiển của trọng tài”.