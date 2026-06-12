Mbappe ngăn Deschamps làm HLV ĐT Italia, thích vô địch World Cup hơn ghi bàn

Mbappe ngăn Deschamps làm HLV tuyển Italia

Deschamps đã thông báo từ năm ngoái rằng kỳ World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng ông dẫn dắt tuyển Pháp. Mbappe mong muốn "Les Bleus" sẽ là đội tuyển cuối cùng mà Deschamps làm việc trong sự nghiệp.

Tiền đạo sinh năm 1998 chia sẻ gần đây: "Cách tốt nhất để tri ân Deschamps là giành chức vô địch, bởi ông ấy luôn khao khát chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng để ông ấy có kỳ World Cup tuyệt vời nhất trong những năm gần đây.

Mbappe có mối quan hệ tốt với HLV Deschamps

Hy vọng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Deschamps, bởi tôi không muốn ông ấy dẫn dắt thêm bất kỳ đội tuyển quốc gia nào khác".

Hiện tuyển Italia đang tìm kiếm HLV trưởng mới sau khi sa thải Gennaro Gattuso vì không thể giúp đội bóng giành vé dự World Cup. Antonio Conte hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng, sau khi từng đưa "Azzurri" vào tứ kết EURO 2016. Tuy nhiên, Deschamps cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Italia khi từng dẫn dắt Juventus.

Mbappe thừa nhận ngăn cản Deschamps làm việc đó: "Họ nói rằng ông ấy có thể tới tuyển Italia. Điều đó sẽ thật tồi tệ. Tôi đang gây áp lực lên ông ấy".

Dấu ấn lớn nhất mà HLV Deschamps làm được chính là chức vô địch World Cup 2018. Pháp đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 ở trận đấu đó. Sang đến World Cup 2022, "Gà trống" Gaulois đoạt vé đến chung kết và tạo nên màn rượt đuổi đầy kịch tính với Argentina khi hòa 3-3 sau 120 phút thi đấu. Dẫu vậy, Pháp lại thua ở loạt luân lưu cân não.

Deschamps là một trong 3 nhân vật trong lịch sử từng vô địch World Cup trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên trưởng, bên cạnh Mario Zagallo và Franz Beckenbauer. World Cup 2026 cũng là lần thứ 4 ông tham dự giải đấu trên cương vị HLV, chỉ kém Carlos Alberto Parreira (6 lần) và Bora Milutinovic (5 lần).

Không sợ chuyện tịt ngòi ở World Cup 2026

Cơ hội lên ngôi ở World Cup 2026 của tuyển Pháp sẽ dựa nhiều vào phong độ của Mbappe. Dẫu vậy, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid khẳng định bản thân quan tâm nhiều đến chức vô địch World Cup thay vì sẽ ghi được bao nhiêu bàn:

"Tôi muốn vô địch World Cup 2026, đổi lại tôi không ghi bàn nào cũng chẳng thành vấn đề. Tôi sẽ là người đầu tiên ăn mừng chức vô địch đó ở đại lộ Champs-Elysees".

Phát biểu đó của Mbappe làm người hâm mộ liên tưởng tới tiền đạo Giroud. Ngôi sao này từng không ghi bàn nào, thậm chí không sút trúng đích trong suốt kỳ World Cup 2018 nhưng cuối cùng vẫn lên ngôi vương cùng tuyển Pháp.