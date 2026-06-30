Báo chí Nhật Bản khen đội nhà "ngẩng cao đầu", truyền thông Brazil lo Selecao khó tiến xa

Báo chí Brazil khen Ancelotti, nhưng chê Selecao "thiếu ý tưởng"

Trong trận đấu thuộc vòng 32 đội của World Cup 2026 diễn ra đêm qua, Nhật Bản đã suýt "gây sốc" trước ứng viên vô địch Brazil khi vươn lên dẫn trước trong hiệp một. Dù Casemiro đã kịp quân bình tỷ số bằng cú đánh đầu dũng mãnh, Selecao vẫn gặp vô vàn khó khăn trước hệ thống phòng ngự kiên cố của đối thủ cho đến khi Gabriel Martinelli tỏa sáng ở phút bù giờ cuối cùng để ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1.

Báo chí Brazil cho rằng đội nhà vẫn bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt.

Sau trận đấu, truyền thông Brazil dành sự tôn trọng lớn cho khả năng điều chỉnh nhân sự của HLV Carlo Ancelotti nhưng đồng thời không ngần ngại chỉ trích bộ mặt bạc nhược của toàn đội. Tờ báo danh tiếng O Globo trong bài phân tích chuyên sâu đã khẳng định rằng: "Ancelotti đã thành công khi cởi bỏ nút thắt bằng những thay đổi người táo bạo, nhưng Brazil vẫn đang phơi bày những khó khăn đáng lo ngại trước các hàng thủ được tổ chức bài bản".

Báo này nhận định việc Selecao chỉ dựa dẫm vào các cá nhân tỏa sáng, thay vì phối hợp mang tính hệ thống là bằng chứng cho thấy đội bóng xứ Samba vẫn đang thiếu những phương án tấn công đa dạng khi bị đối phương phong tỏa chặt chẽ.

Tờ báo Lance! cũng nhấn mạnh rằng: "Dù sự linh hoạt của chiến lược gia người Ý đã cứu vãn tình thế, nhưng nếu các ngôi sao tiếp tục chơi rời rạc và thiếu sự kết nối trước các khối phòng ngự dày đặc, như cách Nhật Bản đã thể hiện thì giấc mơ chinh phục ngôi vương sẽ sớm tan thành mây khói ở những vòng tiếp theo khi đối đầu với các đối thủ đẳng cấp cao hơn".

Nhật Bản có thể ngẩng cao đầu chia tay World Cup 2026.

Truyền thông Nhật Bản ngậm ngùi gục ngã trong kiêu hãnh

Ở chiều ngược lại, báo chí xứ sở hoa anh đào dành những lời khen ngợi cho tinh thần chiến binh đi kèm là sự tiếc nuối tột cùng. Tờ Sports Nippon giật tít đầy ám ảnh: "Giấc mơ tan vỡ ở ngưỡng cửa thiên đường". Tờ báo này khẳng định suốt 90 phút ĐT Nhật Bản đã khiến cả thế giới kinh ngạc, với bàn thắng của Sano là lời khẳng định về đẳng cấp, nhưng chỉ một thoáng sơ sẩy ở phút bù giờ, tất cả đã hóa hư vô.

Đồng thời, tờ Sports Hochi tập trung vào hình ảnh gây xúc động mạnh sau trận: "Những giọt nước mắt của Takefusa Kubo và Ao Tanaka đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người hâm mộ". Tờ báo này cũng nhấn mạnh rằng, dù chưa đủ may mắn để đi tiếp, ĐT Nhật Bản đã hoàn toàn chinh phục được người hâm mộ cả thế giới trong một trận đấu lịch sử của bóng đá Nhật Bản.