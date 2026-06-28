Nhánh đấu “ác mộng” với Ronaldo và Bồ Đào Nha tại vòng knock-out World Cup 2026

“Chông gai” chờ đón Ronaldo và Bồ Đào Nha tại vòng knock-out World Cup 2026

Sau khi khép lại vòng bảng bằng trận hòa 0-0 trước Colombia, Bồ Đào Nha chính thức giành ngôi nhì bảng K với 5 điểm và bước vào vòng 1/16 World Cup 2026. Dù không thể kết thúc vòng bảng ở vị trí số một, thầy trò HLV Roberto Martinez vẫn đang đứng trước cơ hội tiến sâu nếu duy trì được phong độ đã thể hiện sau chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan.

Theo nhánh đấu do FIFA công bố, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Croatia – đội nhì bảng L – ở vòng 1/16. Đây được đánh giá là một trong những cặp đấu cân bằng và đáng chú ý nhất giai đoạn knock-out. Croatia vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng lối chơi giàu bản lĩnh ở các giải đấu lớn, trong khi Bồ Đào Nha có dàn sao chất lượng với Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias hay Diogo Costa.

Việc chỉ xếp thứ 2 bảng K khiến Bồ Đào Nha rơi vào nhánh đấu “cực khó” tại vòng knock-out World Cup 2026. Ảnh: AP.

Nếu vượt qua Croatia, thử thách tiếp theo của Bồ Đào Nha có thể còn khó khăn hơn rất nhiều. Theo sơ đồ phân nhánh của FIFA, đội thắng cặp Croatia – Bồ Đào Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp Tây Ban Nha – Áo ở vòng 1/8. Với việc Tây Ban Nha đã toàn thắng vòng bảng H và được đánh giá vượt trội so với Áo, khả năng cao bán đảo Iberia sẽ chứng kiến một trận “nội chiến” giữa hai thế lực bóng đá hàng đầu châu Âu.

Nếu tiếp tục vượt qua được Tây Ban Nha, hành trình của Bồ Đào Nha vẫn chưa hề dễ dàng. Đối thủ ở tứ kết nhiều khả năng sẽ là đội thắng trong nhóm đấu có chủ nhà Mỹ hoặc Bỉ. Bỉ dù chưa ở trạng thái tốt nhất, nhưng họ cũng đã đứng đầu bảng G. Trong khi đó, Mỹ dưới thời HLV Mauricio Pochettino đang chơi một thứ bóng đá giàu cảm xúc.

Trong trường hợp lọt vào bán kết, nhánh đấu của Bồ Đào Nha vẫn còn hàng loạt đối thủ đáng gờm. Những ứng viên như Pháp, Đức hay Hà Lan đều nằm ở các nhánh còn lại và hoàn toàn có thể góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất, tùy theo diễn biến của các cặp đấu loại trực tiếp. Điều đó đồng nghĩa, càng tiến sâu, mức độ khó khăn dành cho Seleção châu Âu sẽ càng tăng lên.

Hành trình chông gai chờ đón Ronaldo và các đồng đội. Ảnh: AP.

Nếu vượt qua toàn bộ những thử thách kể trên, Bồ Đào Nha sẽ góp mặt ở trận chung kết diễn ra ngày 19/7 trên sân New York New Jersey Stadium. Đối thủ mà họ có thể chạm trán gồm những ứng viên lớn đến từ nửa nhánh còn lại như Argentina, Brazil hay Anh.

Đáng chú ý, Argentina được đánh giá có con đường thuận lợi hơn sau khi giành ngôi nhất bảng J, trong khi Brazil và Anh cũng sở hữu nhánh đấu ít "đại chiến" hơn so với Bồ Đào Nha. Điều đó đồng nghĩa, nếu Selecao châu Âu đăng quang, họ hoàn toàn có thể phải lần lượt vượt qua bốn hoặc năm đội tuyển thuộc nhóm mạnh nhất thế giới.

Có thể nói, dù chỉ xếp nhì bảng K, Bồ Đào Nha vẫn sở hữu cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, con đường phía trước được xem là cực kỳ khắc nghiệt khi họ nhiều khả năng phải lần lượt vượt qua Croatia, Tây Ban Nha, Bỉ, Đức... trước khi nghĩ đến trận chung kết. Với Cristiano Ronaldo, đây cũng có thể là hành trình cuối cùng trong sự nghiệp World Cup, và để chạm tay vào chiếc cúp vàng còn thiếu, anh cùng các đồng đội sẽ phải vượt qua một trong những nhánh đấu khốc liệt nhất của giải.