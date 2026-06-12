Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Chủ nhà Mexico thể hiện sức mạnh

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, cập nhật đến 5h ngày 12/6, chủ nhà Mexico thể hiện sức mạnh với chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trong ngày khai mạc.

Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Quinones và Jimenez. Trận thắng này giúp Mexico có được 3 điểm đầu tiên ở kỳ World Cup năm nay.

3 điểm từ trận thắng đầu tay giúp Mexico tạm thời dẫn đầu bảng A trước khi trận đấu tiếp theo ở bảng đấu này được tổ chức lúc 9h sáng 12/6 giữa Hàn Quốc và CH Séc.

Các bảng đấu tiếp theo của World Cup 2026 sẽ liên tục được tổ chức trong những ngày tới. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ liên tục cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.