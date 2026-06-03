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Nghi thức đặc biệt tiễn tuyển Brazil đi “săn vàng” World Cup 2026

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Brazil

Chiếc Boeing 767-300ER chở thành viên đội tuyển Brazil được phun vòi rồng trước khi sang Mỹ chinh phục World Cup 2026.

Nghi thức đặc biệt tiễn tuyển Brazil đi “săn vàng” World Cup 2026 - 1

Chiếc Boeing 767-300ER chở tuyển Brazil đi qua vòm nước được tạo nên từ các luồng phun của 2 xe cứu hỏa tại sân bay quốc tế Galeao, Rio de Janeiro vào khoảng trưa 2025-2026 (giờ Hà Nội). Đây là nghi thức chào nước trong ngành hàng không, thường dành cho những chuyến bay đặc biệt hoặc mang ý nghĩa gửi lời chúc may mắn trước giờ khởi hành. Ảnh: Sportv

Nghi thức đặc biệt tiễn tuyển Brazil đi “săn vàng” World Cup 2026 - 2

Các thành viên tuyển Brazil chụp ảnh trên máy bay trước hành trình sang Newark, bang New Jersey, Mỹ. Chiếc Boeing 767-300ER của hãng Aeronexus có 96 ghế cao cấp và từng được ban nhạc Rolling Stones sử dụng trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 60 năm thành lập vào năm 2022. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF)

Nghi thức đặc biệt tiễn tuyển Brazil đi “săn vàng” World Cup 2026 - 3

Tiền đạo Neymar xuất hiện trước giờ tuyển Brazil lên đường sang Mỹ. Chân sút 34 tuổi đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân, khiến bỏ ngỏ khả năng góp mặt ở trận ra quân gặp Morocco tại World Cup 2026. Ảnh: AP

Nghi thức đặc biệt tiễn tuyển Brazil đi “săn vàng” World Cup 2026 - 4

Thủ môn Alisson Becker chứng kiến lễ rửa tội của tiền đạo Roberto Firmino. Hình ảnh được truyền thông Anh dùng từ "rửa tội" để mô tả. Ảnh: Instagram/Firmino

Nghi thức đặc biệt tiễn tuyển Brazil đi “săn vàng” World Cup 2026 - 5

Tiền đạo Endrick chắp tay cầu nguyện trong lễ "rửa tội". Chân sút 19 tuổi thuộc biên chế Real Madrid, hiện khoác áo Lyon theo dạng cho mượn và là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của tuyển Brazil trước World Cup 2026. Ảnh: Instagram

Nghi thức đặc biệt tiễn tuyển Brazil đi “săn vàng” World Cup 2026 - 6

Tại World Cup 2026, thầy trò Carlo Ancelotti nằm ở bảng C cùng Morocco, Haiti và Scotland. Đội tuyển 5 lần vô địch thế giới lần lượt gặp Morocco ngày 14-6, Haiti ngày 20-6 và sau đó khép lại vòng bảng bằng trận gặp Scotland ngày 25-6. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF)

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Brazil tại World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Brazil tại World Cup 2026 mới nhất

Cập nhật chính xác lịch thi đấu của đội tuyển Brazil tại World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ 11/6 đến 19/7/2026.

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Theo Đăng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/06/2026 18:10 PM (GMT+7)
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