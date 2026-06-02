Messi - Argentina gặp sự cố trước thềm World Cup, bị đánh thức lúc nửa đêm

Argentina gặp sự cố trước thềm World Cup

Nhà đương kim vô địch thế giới Argentina đã chọn bang Missouri của Mỹ làm nơi đóng quân trước trận ra quân gặp Algeria tại World Cup 2026 trên sân Arrowhead vào ngày 17/6.

Thành phố Kansas đang hứng chịu điều kiện thời tiết cực đoan

Đội trưởng Lionel Messi cùng các đồng đội đã đặt chân tới thành phố Kansas hôm 31/5 sau chuyến bay dài khoảng 8.850 km từ Buenos Aires (Argentina). Tuy nhiên, ngay trong đêm đầu tiên tại thành phố thuộc vùng Trung Tây nước Mỹ, chính quyền địa phương đã phải phát đi cảnh báo lốc xoáy.

Những hình ảnh được ghi lại vào sáng hôm 1/6 cho thấy một hàng rào kim loại được phủ các tấm banner mang nhận diện của đội tuyển Argentina đã bị gió mạnh quật đổ.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội đi kèm dòng chú thích: “Các cơ sở của đội tuyển Argentina bị hư hại sau trận lốc xoáy xảy ra tại thành phố Kansas đêm qua!”

Messi đã đặt chân tới Mỹ

Phóng viên Eric Graves của đài KMBC cho biết: “Có khả năng rất lớn Lionel Messi và các cầu thủ Argentina đã bị đánh thức bởi tiếng còi cảnh báo lốc xoáy rất lớn vào khoảng 1 giờ 45 sáng”.

Ông nói thêm: “Cơn bão đã làm gãy nhiều cành cây và cuốn bay các tấm chắn riêng tư trên hàng rào xung quanh khách sạn nơi đội tuyển lưu trú. Tin vui là tấm poster khổng lồ của Messi trên khách sạn vẫn nguyên vẹn”.

Theo kế hoạch, Argentina sẽ thi đấu 2 trận giao hữu chuẩn bị trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni sẽ hành quân tới Texas để gặp Honduras vào ngày 7/6, trước khi tiếp tục di chuyển tới Alabama để đối đầu Iceland diễn ra 3 ngày sau đó.

Thành phố Kansas đã phải ban hành cảnh báo lốc xoáy

Dù vậy, thành phố Kansas vẫn sẽ là đại bản doanh chính của Argentina trong suốt chiến dịch World Cup. Trận mở màn của họ gặp Algeria vào ngày 17/6 sẽ diễn ra trên sân Arrowhead.

Trong ngày đầu tiên tại Mỹ, Argentina đã tập luyện tại Compass Minerals National Performance Center, trung tâm huấn luyện của CLB Sporting Kansas City thuộc giải MLS.

Sau cuộc đối đầu với Algeria, Messi cùng các đồng đội sẽ lần lượt chạm trán Áo vào ngày 23/6 và Jordan (28/6) tại Arlington, bang Texas.

Ngoài Argentina, các đội tuyển Anh, Algeria và Hà Lan cũng lựa chọn thành phố Kansas làm nơi đóng quân trong thời gian diễn ra World Cup.

Bên cạnh trận Argentina gặp Algeria, sân Arrowhead còn tổ chức các cuộc đối đầu Ecuador - Curacao, Tunisia - Hà Lan và Algeria - Áo.

Một trận đấu thuộc vòng 1/16 cũng sẽ diễn ra tại đây trước khi hành trình đăng cai World Cup của thành phố Kansas khép lại bằng một trận tứ kết vào ngày 12/7.